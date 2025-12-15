  1. В Україні

Як потрапити до Клубу білого бізнесу: податкова назвала критерії для окремих категорій

15:36, 15 грудня 2025
За якими критеріями бізнес може приєднатися до Клубу білого бізнесу.
Як потрапити до Клубу білого бізнесу: податкова назвала критерії для окремих категорій
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підприємці часто звертаються з питанням щодо умов вступу до Території високої податкової довіри (Клубу білого бізнесу).

Відтак, каже він, для кожної категорії бізнесу встановлено окремі критерії.

Крім того, на спеціалізованому сайті підприємці можуть ознайомитися з галузевою аналітикою та порівняти власні показники з установленими вимогами. В електронному кабінеті платника податків також доступна інформація про те, яким критеріям бізнес уже відповідає та над якими показниками необхідно попрацювати для приєднання до Клубу білого бізнесу.

Як бізнесу приєднатися до Території високої податкової довіри, відомої як Клуб білого бізнесу

Для юридичних осіб на загальній системі оподаткування:

  • Рівень сплати податку на прибуток повинен дорівнювати або перевищувати середній по галузі за останні 4 квартали
  • Рівень сплати ПДВ має бути рівним або вищим від середнього по галузі за останні 12 звітних періодів
  • Рівень заробітної плати повинен бути не меншим за середню заробітну плату по галузі в регіоні, помножену на коефіцієнт 1.1 за останні 12 місяців, за умови наявності мінімум п'яти працівників

Для резидентів Дія.Сіті:

  • Рівень сплати податків до бюджету повинен дорівнювати або перевищувати середній серед резидентів Дія.Сіті

Для юридичних осіб - платників єдиного податку III групи:

  • Рівень сплати податків до бюджету повинен відповідати або перевищувати середній по галузі
  • Рівень заробітної плати повинен бути не меншим за середню заробітну плату по галузі в регіоні, помножену на коефіцієнт 1.1 за останні 12 місяців, за умови наявності мінімум п'яти працівників

Для юридичних осіб - платників єдиного податку IV групи (сільгоспвиробники):

  • Від'ємне значення різниці між сумою МПЗ та сплаченими податками і витратами на оренду земельних ділянок
  • Рівень сплати ПДВ має бути рівним або вищим від середнього по галузі за останні 12 звітних періодів
  • Рівень заробітної плати повинен бути не меншим за середню заробітну плату по галузі в регіоні, помножену на коефіцієнт 1.1 за останні 12 місяців, за умови наявності мінімум п'яти працівників
  • Наявна власна площа земель (на праві власності/користування), орендованих земельних ділянок не менше 200 га або орендованої комунальної або державної власності не менше 0,5 га та виконання податкових зобов'язань зі сплати за землю та єдиного податку

Для фізичних осіб - підприємців на загальній системі оподаткування:

  • Рівень сплати ПДФО має бути рівним або вищим від середнього по галузі
  • Рівень сплати ПДВ має бути рівним або вищим від середнього по галузі за останні 12 звітних періодів
  • Рівень заробітної плати повинен бути не меншим за середню заробітну плату по галузі в регіоні, помножену на коефіцієнт 1.1 за останні 12 місяців

Для фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку III групи:

  • Дохід перевищує 5,0 млн грн
  • Рівень сплати податків до бюджету повинен дорівнювати або перевищувати середній по галузі за останні 4 квартали
  • Рівень заробітної плати повинен бути не меншим за середню заробітну плату по галузі в регіоні, помножену на коефіцієнт 1.1 за останні 12 місяців

Спільні вимоги до всіх категорій:

  • Відсутність порушень строків подання звітності
  • Відсутність рішення про включення до ризикових платників ПДВ
  • Відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ
  • Відсутність порушень граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями протягом останніх 12 місяців
  • Відсутність санкцій до платника податків та/ або його засновників (учасників), кінцевих бенефіціарних власників
  • Відсутність процедур банкрутства або припинення діяльності
  • Відсутність громадянства держави, що здійснює збройну агресію проти України, у платника податків та/або його засновників (учасників), кінцевих бенефіціарних власників
  • Відсутність змін щодо основного виду економічної діяльності протягом останніх 12 місяців
  • Відповідність критеріям залежно від обраної системи оподаткування
  • Перебування на обліку в ДПС більше 1 року

