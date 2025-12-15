Как попасть в Клуб белого бизнеса: налоговая назвала критерии для отдельных категорий
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что предприниматели часто обращаются с вопросом об условиях вступления в Территорию высокой налоговой доверия (Клуб белого бизнеса).
В связи с этим, говорит он, для каждой категории бизнеса установлены отдельные критерии.
Кроме того, на специализированном сайте предприниматели могут ознакомиться с отраслевой аналитикой и сравнить собственные показатели с установленными требованиями. В электронном кабинете налогоплательщика также доступна информация о том, каким критериям бизнес уже соответствует и над какими показателями необходимо поработать для присоединения к Клубу белого бизнеса.
Как бизнесу присоединиться к Территории высокой налоговой доверия, известной как Клуб белого бизнеса
Для юридических лиц на общей системе налогообложения:
- Уровень уплаты налога на прибыль должен быть равен или превышать средний по отрасли за последние 4 квартала
- Уровень уплаты НДС должен быть равен или выше среднего по отрасли за последние 12 отчетных периодов
- Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев, при условии наличия минимум пяти работников
Для резидентов Дія.Сіті:
- Уровень уплаты налогов в бюджет должен быть равен или превышать средний среди резидентов Дія.Сіті
Для юридических лиц — плательщиков единого налога III группы:
- Уровень уплаты налогов в бюджет должен соответствовать или превышать средний по отрасли
- Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев, при условии наличия минимум пяти работников
Для юридических лиц — плательщиков единого налога IV группы (сельхозпроизводители):
- Отрицательное значение разницы между суммой МПЗ и уплаченными налогами и расходами на аренду земельных участков
- Уровень уплаты НДС должен быть равен или выше среднего по отрасли за последние 12 отчетных периодов
- Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев, при условии наличия минимум пяти работников
- Наличие собственной площади земель (на праве собственности/пользования), арендованных земельных участков не менее 200 га или арендованной коммунальной или государственной собственности не менее 0,5 га и выполнение налоговых обязательств по уплате за землю и единого налога
Для физических лиц — предпринимателей на общей системе налогообложения:
- Уровень уплаты НДФЛ должен быть равен или выше среднего по отрасли
- Уровень уплаты НДС должен быть равен или выше среднего по отрасли за последние 12 отчетных периодов
- Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев
Для физических лиц — предпринимателей, плательщиков единого налога III группы:
- Доход превышает 5,0 млн грн
- Уровень уплаты налогов в бюджет должен быть равен или превышать средний по отрасли за последние 4 квартала
- Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев
Общие требования для всех категорий:
- Отсутствие нарушений сроков подачи отчетности
- Отсутствие решения о включении в перечень рисковых плательщиков НДС
- Отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ
- Отсутствие нарушений предельных сроков расчетов по экспортно-импортным операциям в течение последних 12 месяцев
- Отсутствие санкций в отношении налогоплательщика и/или его учредителей (участников), конечных бенефициарных владельцев
- Отсутствие процедур банкротства или прекращения деятельности
- Отсутствие гражданства государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, у налогоплательщика и/или его учредителей (участников), конечных бенефициарных владельцев
- Отсутствие изменений по основному виду экономической деятельности в течение последних 12 месяцев
- Соответствие критериям в зависимости от выбранной системы налогообложения
- Пребывание на учете в ГНС более 1 года
