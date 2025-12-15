  1. В Украине

Как попасть в Клуб белого бизнеса: налоговая назвала критерии для отдельных категорий

15:36, 15 декабря 2025
По каким критериям бизнес может присоединиться к Клубу белого бизнеса.
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что предприниматели часто обращаются с вопросом об условиях вступления в Территорию высокой налоговой доверия (Клуб белого бизнеса).

В связи с этим, говорит он, для каждой категории бизнеса установлены отдельные критерии.

Кроме того, на специализированном сайте предприниматели могут ознакомиться с отраслевой аналитикой и сравнить собственные показатели с установленными требованиями. В электронном кабинете налогоплательщика также доступна информация о том, каким критериям бизнес уже соответствует и над какими показателями необходимо поработать для присоединения к Клубу белого бизнеса.

Для юридических лиц на общей системе налогообложения:

  • Уровень уплаты налога на прибыль должен быть равен или превышать средний по отрасли за последние 4 квартала
  • Уровень уплаты НДС должен быть равен или выше среднего по отрасли за последние 12 отчетных периодов
  • Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев, при условии наличия минимум пяти работников

Для резидентов Дія.Сіті:

  • Уровень уплаты налогов в бюджет должен быть равен или превышать средний среди резидентов Дія.Сіті

Для юридических лиц — плательщиков единого налога III группы:

  • Уровень уплаты налогов в бюджет должен соответствовать или превышать средний по отрасли
  • Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев, при условии наличия минимум пяти работников

Для юридических лиц — плательщиков единого налога IV группы (сельхозпроизводители):

  • Отрицательное значение разницы между суммой МПЗ и уплаченными налогами и расходами на аренду земельных участков
  • Уровень уплаты НДС должен быть равен или выше среднего по отрасли за последние 12 отчетных периодов
  • Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев, при условии наличия минимум пяти работников
  • Наличие собственной площади земель (на праве собственности/пользования), арендованных земельных участков не менее 200 га или арендованной коммунальной или государственной собственности не менее 0,5 га и выполнение налоговых обязательств по уплате за землю и единого налога

Для физических лиц — предпринимателей на общей системе налогообложения:

  • Уровень уплаты НДФЛ должен быть равен или выше среднего по отрасли
  • Уровень уплаты НДС должен быть равен или выше среднего по отрасли за последние 12 отчетных периодов
  • Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев

Для физических лиц — предпринимателей, плательщиков единого налога III группы:

  • Доход превышает 5,0 млн грн
  • Уровень уплаты налогов в бюджет должен быть равен или превышать средний по отрасли за последние 4 квартала
  • Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев

Общие требования для всех категорий:

  • Отсутствие нарушений сроков подачи отчетности
  • Отсутствие решения о включении в перечень рисковых плательщиков НДС
  • Отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ
  • Отсутствие нарушений предельных сроков расчетов по экспортно-импортным операциям в течение последних 12 месяцев
  • Отсутствие санкций в отношении налогоплательщика и/или его учредителей (участников), конечных бенефициарных владельцев
  • Отсутствие процедур банкротства или прекращения деятельности
  • Отсутствие гражданства государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, у налогоплательщика и/или его учредителей (участников), конечных бенефициарных владельцев
  • Отсутствие изменений по основному виду экономической деятельности в течение последних 12 месяцев
  • Соответствие критериям в зависимости от выбранной системы налогообложения
  • Пребывание на учете в ГНС более 1 года

