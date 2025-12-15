Как попасть в Клуб белого бизнеса: налоговая назвала критерии для отдельных категорий

По каким критериям бизнес может присоединиться к Клубу белого бизнеса.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что предприниматели часто обращаются с вопросом об условиях вступления в Территорию высокой налоговой доверия (Клуб белого бизнеса).

В связи с этим, говорит он, для каждой категории бизнеса установлены отдельные критерии.

Кроме того, на специализированном сайте предприниматели могут ознакомиться с отраслевой аналитикой и сравнить собственные показатели с установленными требованиями. В электронном кабинете налогоплательщика также доступна информация о том, каким критериям бизнес уже соответствует и над какими показателями необходимо поработать для присоединения к Клубу белого бизнеса.

Как бизнесу присоединиться к Территории высокой налоговой доверия, известной как Клуб белого бизнеса

Для юридических лиц на общей системе налогообложения:

Уровень уплаты налога на прибыль должен быть равен или превышать средний по отрасли за последние 4 квартала

Уровень уплаты НДС должен быть равен или выше среднего по отрасли за последние 12 отчетных периодов

Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев, при условии наличия минимум пяти работников

Для резидентов Дія.Сіті:

Уровень уплаты налогов в бюджет должен быть равен или превышать средний среди резидентов Дія.Сіті

Для юридических лиц — плательщиков единого налога III группы:

Уровень уплаты налогов в бюджет должен соответствовать или превышать средний по отрасли

Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев, при условии наличия минимум пяти работников

Для юридических лиц — плательщиков единого налога IV группы (сельхозпроизводители):

Отрицательное значение разницы между суммой МПЗ и уплаченными налогами и расходами на аренду земельных участков

Уровень уплаты НДС должен быть равен или выше среднего по отрасли за последние 12 отчетных периодов

Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев, при условии наличия минимум пяти работников

Наличие собственной площади земель (на праве собственности/пользования), арендованных земельных участков не менее 200 га или арендованной коммунальной или государственной собственности не менее 0,5 га и выполнение налоговых обязательств по уплате за землю и единого налога

Для физических лиц — предпринимателей на общей системе налогообложения:

Уровень уплаты НДФЛ должен быть равен или выше среднего по отрасли

Уровень уплаты НДС должен быть равен или выше среднего по отрасли за последние 12 отчетных периодов

Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев

Для физических лиц — предпринимателей, плательщиков единого налога III группы:

Доход превышает 5,0 млн грн

Уровень уплаты налогов в бюджет должен быть равен или превышать средний по отрасли за последние 4 квартала

Уровень заработной платы должен быть не ниже средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 12 месяцев

Общие требования для всех категорий:

Отсутствие нарушений сроков подачи отчетности

Отсутствие решения о включении в перечень рисковых плательщиков НДС

Отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ

Отсутствие нарушений предельных сроков расчетов по экспортно-импортным операциям в течение последних 12 месяцев

Отсутствие санкций в отношении налогоплательщика и/или его учредителей (участников), конечных бенефициарных владельцев

Отсутствие процедур банкротства или прекращения деятельности

Отсутствие гражданства государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, у налогоплательщика и/или его учредителей (участников), конечных бенефициарных владельцев

Отсутствие изменений по основному виду экономической деятельности в течение последних 12 месяцев

Соответствие критериям в зависимости от выбранной системы налогообложения

Пребывание на учете в ГНС более 1 года

