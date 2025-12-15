У Раді зареєстрували законопроєкт про особові інвестиційні рахунки — що він передбачає

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України, в частині запровадження особових інвестиційних рахунків.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14296 проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо механізмів заохочення індивідуального інвестування та підтримки національних емітентів

Метою законопроєкту є:

1) формування культури довгострокового інвестування серед приватних домогосподарств, індивідуальних інвесторів та, як наслідок, підвищення рівня їх адаптації до змін та можливості заощадження;

2) залучення значного обсягу інвестицій у національні ринки капіталу;

3) створення всередині української фінансової системі культури довгострокового інвестування шляхом використання особових інвестиційних рахунків;

4) підтримка та розвиток української економіки, а також у найближчій перспективі створення передумов для післявоєнного відновлення країни.

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, в частині запровадження особових інвестиційних рахунків, а саме:

1) визначити, що особовий інвестиційний рахунок, відкритий в інвестиційній фірмі – це аналітичний рахунок в системі внутрішнього обліку інвестиційної фірми, на якому обліковуються права на кошти, що належать фізичній особі резиденту України (клієнту), та зобов’язання за цими коштами, який відкривається інвестиційною фірмою з метою забезпечення здійснення клієнтом інвестиційної діяльності та обслуговується (ведеться) інвестиційною фірмою в порядку та на умовах, передбачених цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) визначити, що строк, протягом якого фізична особа має право переказувати кошти на рахунок інвестиційної фірми для наступного обліку таких коштів на його особовому інвестиційному рахунку та здійснювати інвестиційну діяльність, становить 1825 календарних днів.

3) створити дієвий інструмент інвестицій у національний ринок цінних паперів, через встановлення вимог про цільове використання коштів, акумульованих на особових інвестиційних рахунках, виключно у цінні папери українських емітентів, тобто національні компанії;

4) забезпечити транспарентність особових рахунків для податкових органів, через встановлення вимог до інвестиційних фірм щодо розкриття податковим органам інформації про відкриття/закриття особового інвестиційного рахунку, а також щорічного звітування про операції здійснені платником податків за рахунок коштів, що обліковуються на особовому інвестиційному рахунку;

5) передбачити спеціальний режим оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від інвестування через особові інвестиційні рахунки, зокрема інвестиційний прибуток від операцій з коштами, що зараховані та обліковуються на особових інвестиційних рахунках, від операцій з цінними паперами, придбаними за кошти, що обліковуються на особових інвестиційних рахунках, а також доходи (дивіденди, проценти тощо) за такими цінними паперами не підлягають оподаткуванню та не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, за винятком випадків їх дострокового зняття (до закінчення 1825 календарних днів);

6) встановити жорсткі вимоги до ведення особових інвестиційних рахунків інвестиційними фірмами, зокрема можливість функціонування лише одного рахунку такого типу, підстави та порядок дострокового закриття рахунків, особливості переходу від інвестиційної фірми до іншої, що направлені на захист інвесторів та усунення можливих зловживань використання особових інвестиційних рахунків у неправомірних цілях.

За словами голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Руслана Магомедова, ОІР — це перевірена міжнародна практика, яка тепер з’являється і в Україні..

«Механізм простий і зрозумілий: відкриваєте рахунок, інвестуєте через нього, тримаєте кошти 5 років, отримуєте дохід і після цього вільно розпоряджаєтесь своїми грошима.

У законопроєкті закладено головний принцип: гроші мають працювати на українців та економіку нашої держави», - заявив він.

