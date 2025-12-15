В Раде зарегистрировали законопроект об индивидуальных инвестиционных счетах — что он предусматривает

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины в части внедрения индивидуальных инвестиционных счетов.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14296 — проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов.

Целью законопроекта является:

формирование культуры долгосрочного инвестирования среди частных домохозяйств, индивидуальных инвесторов и, как следствие, повышение уровня их адаптации к изменениям и возможностей сбережения; привлечение значительного объема инвестиций в национальные рынки капитала; создание внутри украинской финансовой системы культуры долгосрочного инвестирования путем использования индивидуальных инвестиционных счетов; поддержка и развитие украинской экономики, а также в ближайшей перспективе создание предпосылок для послевоенного восстановления страны.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины в части внедрения индивидуальных инвестиционных счетов, а именно:

определить, что индивидуальный инвестиционный счет, открытый в инвестиционной фирме, — это аналитический счет в системе внутреннего учета инвестиционной фирмы, на котором учитываются права на денежные средства, принадлежащие физическому лицу — резиденту Украины (клиенту), и обязательства по этим средствам, который открывается инвестиционной фирмой с целью обеспечения осуществления клиентом инвестиционной деятельности и обслуживается (ведется) инвестиционной фирмой в порядке и на условиях, предусмотренных данным Законом и нормативно-правовыми актами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку; определить, что срок, в течение которого физическое лицо имеет право перечислять средства на счет инвестиционной фирмы для последующего учета таких средств на его индивидуальном инвестиционном счете и осуществлять инвестиционную деятельность, составляет 1825 календарных дней; создать действенный инструмент инвестирования в национальный рынок ценных бумаг путем установления требований о целевом использовании средств, аккумулированных на индивидуальных инвестиционных счетах, исключительно в ценные бумаги украинских эмитентов, то есть национальных компаний; обеспечить прозрачность индивидуальных счетов для налоговых органов путем установления требований к инвестиционным фирмам относительно раскрытия налоговым органам информации об открытии/закрытии индивидуального инвестиционного счета, а также ежегодной отчетности об операциях, осуществленных налогоплательщиком за счет средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете; предусмотреть специальный режим налогообложения доходов физических лиц, полученных от инвестирования через индивидуальные инвестиционные счета, в частности инвестиционная прибыль от операций со средствами, зачисленными и учитываемыми на индивидуальных инвестиционных счетах, от операций с ценными бумагами, приобретенными за средства, учитываемые на индивидуальных инвестиционных счетах, а также доходы (дивиденды, проценты и т. п.) по таким ценным бумагам не подлежат налогообложению и не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, за исключением случаев их досрочного изъятия (до истечения 1825 календарных дней); установить жесткие требования к ведению индивидуальных инвестиционных счетов инвестиционными фирмами, в частности возможность функционирования только одного счета такого типа, основания и порядок досрочного закрытия счетов, особенности перехода от одной инвестиционной фирмы к другой, направленные на защиту инвесторов и устранение возможных злоупотреблений использованием индивидуальных инвестиционных счетов в неправомерных целях.

По словам главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Руслана Магомедова, ИИС — это проверенная международная практика, которая теперь появляется и в Украине.

«Механизм простой и понятный: открываете счет, инвестируете через него, держите средства 5 лет, получаете доход и после этого свободно распоряжаетесь своими деньгами.

В законопроекте заложен главный принцип: деньги должны работать на украинцев и экономику нашего государства», — заявил он.

