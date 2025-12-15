  1. В Україні

На Львівщині судитимуть службовця лікарні, який отримав $2500 хабаря за продовження групи інвалідності

14:18, 15 грудня 2025
Під час обшуків в його робочому кабінеті зловмисника виявили та вилучили медичну документацію, чорнові записи та гроші.
На Львівщині судитимуть службовця лікарні, який отримав $2500 хабаря за продовження групи інвалідності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з районних лікарень за одержання неправомірної вигоди. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що у травні цього року службовець отримав неправомірну вигоду за «вирішення питання» щодо продовження ІІІ-ї групи інвалідності чоловіку.

«За 2 500 доларів обвинувачений мав вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи при лікарні (до реформування – МСЕК) для прийняття ними необхідного для «клієнта» рішення», - заявили у прокуратурі.

Чоловіка затримали під час отримання обумовленої суми коштів.

Під час обшуків в його робочому кабінеті виявлено та вилучено медичну документацію, чорнові записи та гроші.

За клопотанням сторони обвинувачення він відсторонений від виконання службових обов’язків

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Головний сервісний центр МВС пояснив, як нанести графічні символи на номерні знаки

Українське законодавство дозволяє власникам транспортних засобів додавати до індивідуального номерного знака не лише комбінацію символів, а й графічні елементи.

Як зміняться черги спадкування та що будуть включати в спадщину за оновленим Цивільним кодексом: деталі законопроекту

Законопроект оновлює спадкове право, серед ключових нововведень  – перегляд черг спадкування, включення цифрових активів до спадщини та управління корпоративними правами  після смерті власника.

У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Борг існує, але стягнення заблоковане: на Дніпропетровщині чоловік переграв своїх кредиторів у суді

Хоча боргові зобов’язання залишилися чинними, але стягувачі втратили право вимоги: юридичні нюанси змінили долю старого кредиту.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]