На Львівщині судитимуть службовця лікарні, який отримав $2500 хабаря за продовження групи інвалідності

На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з районних лікарень за одержання неправомірної вигоди. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що у травні цього року службовець отримав неправомірну вигоду за «вирішення питання» щодо продовження ІІІ-ї групи інвалідності чоловіку.

«За 2 500 доларів обвинувачений мав вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи при лікарні (до реформування – МСЕК) для прийняття ними необхідного для «клієнта» рішення», - заявили у прокуратурі.

Чоловіка затримали під час отримання обумовленої суми коштів.

Під час обшуків в його робочому кабінеті виявлено та вилучено медичну документацію, чорнові записи та гроші.

За клопотанням сторони обвинувачення він відсторонений від виконання службових обов’язків

