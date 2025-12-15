  1. В Украине

Во Львовской области будут судить сотрудника больницы, который получил $2500 взятки за продление группы инвалидности

14:18, 15 декабря 2025
Во время обысков в его рабочем кабинете злоумышленника обнаружили и изъяли медицинскую документацию, черновые записи и деньги.
Во Львовской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора по экспертизе временной нетрудоспособности одной из районных больниц за получение неправомерной выгоды. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Правоохранители установили, что в мае текущего года должностное лицо получило неправомерную выгоду за «решение вопроса» о продлении III группы инвалидности мужчине.

«За 2 500 долларов обвиняемый должен был повлиять на членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица при больнице (до реформирования — МСЭК) для принятия ими необходимого для „клиента“ решения», — заявили в прокуратуре.

Мужчину задержали во время получения оговоренной суммы денежных средств.

Во время обысков в его рабочем кабинете были обнаружены и изъяты медицинская документация, черновые записи и деньги.

По ходатайству стороны обвинения он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

