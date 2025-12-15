  1. В Україні

Судді Київського апеляційного суду придбали FPV-дрони для потреб ЗСУ, фото

14:35, 15 грудня 2025
Крім того, для підсилення матеріально-технічного забезпечення військових було придбано та передано 10 транспортних засобів.
У День працівників суду суддями Київського апеляційного суду було придбано десять FPV-дронів «Генерал Черешня-10» для потреб Збройних Сил України. У суді наголосили, що такий крок став проявом солідарності суддів з українськими військовими у день професійного свята.

Закупівлю здійснено з урахуванням актуальних потреб Третьої окремої штурмової бригади, яка виконує бойові завдання в одній із найгарячіших ділянок фронту. Придбані дрони найближчим часом використовуватимуться військовослужбовцями ЗСУ для підвищення ефективності виконання бойових та оперативних завдань.

За період дії правового режиму воєнного стану судді Київського апеляційного суду перерахували на спеціальний рахунок, відкритий у Національному банку України, 85 349 273 гривні на потреби ЗСУ.

Крім того, для підсилення матеріально-технічного забезпечення військових було придбано та передано 10 транспортних засобів, які вже активно використовуються підрозділами Збройних Сил на фронті.

«Колектив суду завжди оперативно реагує на адресні запити військових частин, забезпечуючи необхідні для оборони прилади та спорядження. Підтримка Збройних Сил України стала важливим напрямом спільної діяльності суддів та працівників апарату. Київський апеляційний суд і надалі продовжуватиме зміцнювати українське військо, долучатися до волонтерських ініціатив та підтримувати обороноздатність нашої держави, наближаючи перемогу України над російськими загарбниками», - наголосили у Київському апеляційного суду.

