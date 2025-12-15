Верховний Суд повернув справу про перешкоди у користуванні квартирою та паркомісцями на новий розгляд – причини

Апеляційний суд не вправі скасовувати рішення суду першої інстанції з підстав, які не були зазначені в апеляційній скарзі та не були предметом розгляду в суді першої інстанції – ВС.

Верховний Суд роз’яснив межі повноважень суду апеляційної інстанції під час перегляду рішень судів першої інстанції. Зокрема, апеляційний суд переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не може виходити за межі доводів апеляційної скарги, якщо відсутні підстави, передбачені ч. 4 ст. 367 ЦПК України. Апеляційний суд не вправі скасовувати рішення суду першої інстанції з підстав, які не були зазначені в апеляційній скарзі та не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Постанова Верховного Суду у справі № 757/7578/24-ц (провадження № 61-93св25).

Обставини справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу у справі про усунення перешкод у користуванні квартирою, машиномісцями та зобов`язання не чинити перешкоди у доступі та подальшому користуванні квартирою та машиномісцями.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов, мотивуючи своє рішення тим, що позивач є власником спірного нерухомого майна, проте, відповідач чинить перешкоди у користуванні належним позивачу майном та не допускає його до квартири та машиномісць.

Не погодившись з рішенням, відповідач звернулася до суду з апеляційною скаргою, в якій вказувала, що суд першої інстанції залишив поза увагою:

перевищення вартості спірного майна над сумою боргу;

повернення відповідачем коштів у повному обсязі та відмовою позивача надати розписку щодо їх отримання;

вимагання позивачем сплати відсотків, штрафів, додаткових витрат тощо, які не були передбачені договором;

недобросовісність позивача.

Апеляційний суд скасував рішення районного суду та відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що позивач не надав доказів на підтвердження того, що відповідач чинить йому перешкоди у користуванні майном, а докази на підтвердження викладених у позові обставин, подані позивачем вже після відкриття провадження у справі і стосуються подій, які відбулися вже після звернення до суду з позовом.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, скасував його рішення та передав справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, зазначивши про те, що

суд апеляційної інстанції не врахував, що зобов’язаний перевірити законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги;

відповідач не обґрунтовувала свою апеляційну скаргу тим, що нею не чинилися перешкоди позивачу у користуванні спірним майном;

в апеляційній скарзі не порушувалося питання про прийняття судом першої інстанції доказів всупереч вимогам ЦПК України.

Тобто, як вказали у Верховному Суді, апеляційний суд вийшов за межі наданих цивільним процесуальним законом повноважень, не перевірив наявні доводи апеляційної скарги та зробив помилковий висновок про відмову у задоволенні позову.

