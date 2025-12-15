  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд повернув справу про перешкоди у користуванні квартирою та паркомісцями на новий розгляд – причини

15:00, 15 грудня 2025
Апеляційний суд не вправі скасовувати рішення суду першої інстанції з підстав, які не були зазначені в апеляційній скарзі та не були предметом розгляду в суді першої інстанції – ВС.
Верховний Суд повернув справу про перешкоди у користуванні квартирою та паркомісцями на новий розгляд – причини
Ілюстрація: Leoland
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд роз’яснив межі повноважень суду апеляційної інстанції під час перегляду рішень судів першої інстанції. Зокрема, апеляційний суд переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не може виходити за межі доводів апеляційної скарги, якщо відсутні підстави, передбачені ч. 4 ст. 367 ЦПК України. Апеляційний суд не вправі скасовувати рішення суду першої інстанції з підстав, які не були зазначені в апеляційній скарзі та не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Постанова Верховного Суду у справі № 757/7578/24-ц (провадження № 61-93св25).

Обставини справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу у справі про усунення перешкод у користуванні квартирою, машиномісцями та зобов`язання не чинити перешкоди у доступі та подальшому користуванні квартирою та машиномісцями.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов, мотивуючи своє рішення тим, що позивач є власником спірного нерухомого майна, проте, відповідач чинить перешкоди у користуванні належним позивачу майном та не допускає його до квартири та машиномісць.

Не погодившись з рішенням, відповідач звернулася до суду з апеляційною скаргою, в якій вказувала, що суд першої інстанції залишив поза увагою:

  • перевищення вартості спірного майна над сумою боргу;
  • повернення відповідачем коштів у повному обсязі та відмовою позивача надати розписку щодо їх отримання;
  • вимагання позивачем сплати відсотків, штрафів, додаткових витрат тощо, які не були передбачені договором;
  • недобросовісність позивача.

Апеляційний суд скасував рішення районного суду та відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що позивач не надав доказів на підтвердження того, що відповідач чинить йому перешкоди у користуванні майном, а докази на підтвердження викладених у позові обставин, подані позивачем вже після відкриття провадження у справі і стосуються подій, які відбулися вже після звернення до суду з позовом.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, скасував його рішення та передав справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, зазначивши про те, що

  • суд апеляційної інстанції не врахував, що зобов’язаний перевірити законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги;
  • відповідач не обґрунтовувала свою апеляційну скаргу тим, що нею не чинилися перешкоди позивачу у користуванні спірним майном;
  • в апеляційній скарзі не порушувалося питання про прийняття судом першої інстанції доказів всупереч вимогам ЦПК України.

Тобто, як вказали у Верховному Суді, апеляційний суд вийшов за межі наданих цивільним процесуальним законом повноважень, не перевірив наявні доводи апеляційної скарги та зробив помилковий висновок про відмову у задоволенні позову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховний Суд борг апеляція апеляційні суди судова практика нерухомість парковка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Головний сервісний центр МВС пояснив, як нанести графічні символи на номерні знаки

Українське законодавство дозволяє власникам транспортних засобів додавати до індивідуального номерного знака не лише комбінацію символів, а й графічні елементи.

Як зміняться черги спадкування та що будуть включати в спадщину за оновленим Цивільним кодексом: деталі законопроекту

Законопроект оновлює спадкове право, серед ключових нововведень  – перегляд черг спадкування, включення цифрових активів до спадщини та управління корпоративними правами  після смерті власника.

У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Борг існує, але стягнення заблоковане: на Дніпропетровщині чоловік переграв своїх кредиторів у суді

Хоча боргові зобов’язання залишилися чинними, але стягувачі втратили право вимоги: юридичні нюанси змінили долю старого кредиту.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]