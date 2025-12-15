Верховный Суд вернул дело о препятствиях в пользовании квартирой и парковочными местами на новое рассмотрение — причины

Апелляционный суд не вправе отменять решение суда первой инстанции по основаниям, которые не были указаны в апелляционной жалобе и не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции — ВС.

Верховный Суд разъяснил пределы полномочий суда апелляционной инстанции при пересмотре решений судов первой инстанции. В частности, апелляционный суд пересматривает дело по имеющимся в нем и дополнительно представленным доказательствам и проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов и требований апелляционной жалобы. Суд апелляционной инстанции не может выходить за пределы доводов апелляционной жалобы, если отсутствуют основания, предусмотренные ч. 4 ст. 367 ГПК Украины. Апелляционный суд не вправе отменять решение суда первой инстанции по основаниям, которые не были указаны в апелляционной жалобе и не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.

Постановление Верховного Суда по делу № 757/7578/24-ц (производство № 61-93св25).

Обстоятельства дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу по делу об устранении препятствий в пользовании квартирой, машиноместами и обязании не чинить препятствий в доступе и дальнейшем пользовании квартирой и машиноместами.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, мотивируя свое решение тем, что истец является собственником спорного недвижимого имущества, однако ответчик чинит препятствия в пользовании принадлежащим истцу имуществом и не допускает его в квартиру и к машиноместам.

Не согласившись с решением, ответчик обратилась в суд с апелляционной жалобой, в которой указывала, что суд первой инстанции оставил без внимания:

превышение стоимости спорного имущества над суммой долга;

возврат ответчиком денежных средств в полном объеме и отказ истца предоставить расписку об их получении;

требование истцом уплаты процентов, штрафов, дополнительных расходов и т. п., которые не были предусмотрены договором;

недобросовестность истца.

Апелляционный суд отменил решение районного суда и отказал в удовлетворении иска, указав, что истец не предоставил доказательств в подтверждение того, что ответчик чинит ему препятствия в пользовании имуществом, а доказательства в подтверждение изложенных в иске обстоятельств были поданы истцом уже после открытия производства по делу и касаются событий, которые произошли уже после обращения в суд с иском.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, отменил его решение и передал дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указав на то, что

суд апелляционной инстанции не учел, что обязан проверить законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов и требований апелляционной жалобы;

ответчик не обосновывала свою апелляционную жалобу тем, что ею не чинились препятствия истцу в пользовании спорным имуществом;

в апелляционной жалобе не поднимался вопрос о принятии судом первой инстанции доказательств вопреки требованиям ГПК Украины.

То есть, как указали в Верховном Суде, апелляционный суд вышел за пределы предоставленных гражданским процессуальным законом полномочий, не проверил имеющиеся доводы апелляционной жалобы и сделал ошибочный вывод об отказе в удовлетворении иска.

