Зеленський призначив 9 суддів до Центрального апеляційного господарського суду

Відповідні укази Президент підписав за результатами відкритих конкурсів до місцевих та апеляційних судів.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів до місцевих та апеляційних судів за результатами відкритих конкурсів.

Зокрема, Глава держави призначив суддів Центрального апеляційного господарського суду:

Соп'яненко Оксану Юріївну,

Джепу Юлію Артурівну,

Висоцького Артема Миколайовича,

Демчину Тетяну Юріївну,

Кошлю Андрія Олександровича,

Кучеренко Оксану Іванівну,

Мартинюка Сергія Віталійовича,

Стефанів Тетяну Василівну,

Фещенко Юлію Віталіївну.

