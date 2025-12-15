Зеленский назначил 9 судей в Центральный апелляционный хозяйственный суд

Соответствующие указы Президент подписал по результатам открытых конкурсов в местные и апелляционные суды.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей в местные и апелляционные суды по результатам открытых конкурсов.

В частности, Глава государства назначил судей Центрального апелляционного хозяйственного суда:

Сопьяненко Оксану Юрьевну,

Джепу Юлию Артуровну,

Высоцкого Артема Николаевича,

Демчину Татьяну Юрьевну,

Кошлю Андрея Александровича,

Кучеренко Оксану Ивановну,

Мартынюка Сергея Витальевича,

Стефанив Татьяну Васильевну,

Фещенко Юлию Витальевну.

