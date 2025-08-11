Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский начал шестой визит в Украину

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский начал свой шестой визит в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
В рамках визита Липавский подчеркнул твердую позицию Чехии по поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.
«Я начал свою шестую поездку в Украину с четким посланием – Чехия не откажется от поддержки Украины в борьбе с российским агрессором», – написал министр.
