Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский начал шестой визит в Украину

Фото: Х / Jan Lipavský

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский начал свой шестой визит в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

В рамках визита Липавский подчеркнул твердую позицию Чехии по поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.

«Я начал свою шестую поездку в Украину с четким посланием – Чехия не откажется от поддержки Украины в борьбе с российским агрессором», – написал министр.

