Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розпочав шостий візит в Україну

Головний меседж поїздки Ліпавського – підтримка боротьби з агресором.

Фото: Х / Jan Lipavský

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розпочав свій шостий візит до України. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X.

У рамках візиту Ліпавський наголосив на твердій позиції Чехії щодо підтримки України в її боротьбі проти російської агресії.

«Я розпочав свою шосту поїздку в Україну з чітким меседжем – Чехія не відмовиться від підтримки України в боротьбі з російським агресором», — написав міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.