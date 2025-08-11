Практика судов
  1. В Украине

Спецоперация «Опекун» – почти 30 лицам сообщено о подозрении в использовании поддельных справок для уклонения от службы

11:39, 11 августа 2025
Правоохранители обезвредили схему уклонения от мобилизации с привлечением военных и гражданских лиц.
Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители разоблачили схему уклонения от военной службы с помощью фиктивных медицинских справок, в которой участвовали как гражданские лица, так и военнослужащие. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

В рамках очередного этапа спецоперации «Опекун» оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи Главного следственного управления Нацполиции, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и внутренней безопасности Вооруженных Сил Украины провели более 60 обысков по всей территории Украины. По результатам операции сообщено о подозрении почти 30 лицам, которые использовали поддельные документы для уклонения от мобилизации или увольнения со службы. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Основная схема заключалась в подаче в воинские части или территориальные центры комплектования (ТЦК) фиктивных справок о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья или необходимости ухода за больными родственниками. В ходе проверок правоохранители выявили многочисленные случаи использования поддельной документации, а в некоторых случаях — полное отсутствие данных об обращении в медицинские учреждения.

Примеры выявленных нарушений:

  • Один из военнослужащих подал в ТЦК документы, подтверждающие, что его мать и жена имеют II группу инвалидности. Проверка показала, что ни одна из женщин не обращалась в медицинские учреждения и не получала медицинской помощи.
  • Другой военнообязанный предоставил справку о непригодности к службе по состоянию здоровья, хотя врачи рекомендовали ему только временный отпуск до 30 дней с последующим возвращением к службе.
  • Еще один случай касался военнослужащего, который совершил самоизувечение, чтобы избежать мобилизационных мероприятий.

Уголовные производства расследуются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 409 (Уклонение от военной службы путем самоистязания или иным способом);
  • ст. 336 (Уклонение от призыва во время мобилизации);
  • ст. 358 (Подделка документов и их использование);
  • ч. 3 ст. 190 (Мошенничество).

Ранее, во время первых двух этапов спецоперации «Опекун», правоохранители выявили около 100 случаев использования фиктивных справок об уходе за лицами с инвалидностью, с помощью которых военнослужащие и призывники пытались уклониться от выполнения обязанностей военной службы.

В настоящее время правоохранители продолжают собирать доказательства для привлечения всех причастных к схеме лиц к уголовной ответственности. Мероприятия по разоблачению проводились при участии сотрудников территориальных управлений стратегических расследований, следователей Главного следственного управления Нацполиции, следователей главных управлений Нацполиции в областях, ГБР, а также под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, областных прокуратур и специализированных прокуратур в сфере обороны.

Фото: Национальная полиция Украины

Национальная полиция полиция военные война медкомиссия

