Спецоперація «Опікун» – повідомлено про підозру майже 30 особам у використанні підроблених довідок для ухилення від служби

Правоохоронці знешкодили схему ухилення від мобілізації із залученням військових і цивільних.

Фото: Національна поліція України

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили схему ухилення від військової служби за допомогою фіктивних медичних довідок, у якій брали участь як цивільні особи, так і військовослужбовці. Про це повідомила Національна поліція України.

У рамках чергового етапу спецоперації «Опікун» оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) та внутрішньої безпеки Збройних Сил України провели понад 60 обшуків по всій території України. За результатами операції повідомлено про підозру майже 30 особам, які використовували підроблені документи для уникнення мобілізації чи звільнення зі служби. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Основна схема полягала в поданні до військових частин або територіальних центрів комплектування (ТЦК) фіктивних довідок про нібито незадовільний стан здоров’я або необхідність догляду за хворими родичами. У ході перевірок правоохоронці виявили численні випадки використання підробленої документації, а в деяких випадках — повну відсутність даних про звернення до медичних закладів.

Приклади виявлених порушень:

Один із військовослужбовців подав до ТЦК документи, які стверджували, що його мати та дружина мають ІІ групу інвалідності. Перевірка показала, що жодна з жінок не зверталася до медичних закладів і не отримувала медичної допомоги.

Інший військовозобов’язаний надав довідку про непридатність до служби через стан здоров’я, хоча лікарі рекомендували йому лише тимчасову відпустку до 30 днів із подальшим поверненням до служби.

Ще один випадок стосувався військовослужбовця, який здійснив самоскалічення, щоб уникнути мобілізаційних заходів.

Кримінальні провадження розслідуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом);

ст. 336 (Ухилення від призову під час мобілізації);

ст. 358 (Підроблення документів та їх використання);

ч. 3 ст. 190 (Шахрайство).

Раніше, під час перших двох етапів спецоперації «Опікун», правоохоронці виявили близько 100 випадків використання фіктивних довідок про догляд за особами з інвалідністю, за допомогою яких військовослужбовці та призовники намагалися уникнути виконання обов’язків військової служби.

Наразі правоохоронці продовжують збирати докази для притягнення всіх причетних до схеми осіб до кримінальної відповідальності. Заходи з викриття проводилися за участі співробітників територіальних управлінь стратегічних розслідувань, слідчих Головного слідчого управління Нацполіції, слідчих головних управлінь Нацполіції в областях, ДБР, а також за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур і спеціалізованих прокуратур у сфері оборони.

Фото: Національна поліція України

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.