Вывозили уклонистов за границу в шахтах гидроцилиндров грузовика — в Одесской области разоблачили хитрую схему, видео

13:32, 11 августа 2025
За «поездку» за границу дельцы брали с уклонистов 8000 долларов.
На окраине Измаила Одесской области пограничники разоблачили отца с сыном, которые оборудовали в своих грузовиках тайники, чтобы переправлять людей через границу. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Во время проверки двух грузовиков MAN, которые ехали к границе с Румынией, у пограничников возникли подозрения. И не зря! Троих мужчин из Запорожской, Хмельницкой и Донецкой областей нашли спрятанными там, куда, по мнению хитрецов, никто не заглянет — в шахтах телескопических гидроцилиндров, поднимающих прицеп», — заявили пограничники.

Отмечается, что во время движения мужчины сидели в кабинах, но, приближаясь к блокпостам, забирались в эти шахты.

Документов для законного пересечения границы никто не имел. За так называемое «комфортное путешествие» каждый должен был заплатить по 8000 долларов.

В отношении нарушителей открыто уголовное производство по ст. 332 УК Украины — «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». А на самих «путешественников» составлены административные протоколы за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима.

Государственная пограничная служба

