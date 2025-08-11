Вивозили ухилянтів за кордон у шахтах гідроциліндрів вантажівки — на Одещині викрили хитру схему, відео

За «подорож» за кордон ділки брали з ухилянтів 8000 доларів.

На околиці Ізмаїла Одеської області прикордонники викрили батька з сином, які облаштували у своїх вантажівках схованки, щоб переправити людей через кордон. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Під час перевірки двох вантажівок МАН, які їхали до кордону з Румунією, у прикордонників виникли підозри. І не дарма! Трьох чоловіків із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей знайшли захованими туди, куди, на думку хитрунів, ніхто не загляне – у шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причіп», - заявили прикордонники.

Зазначається, що під час руху чоловіки сиділи у кабінах, але, наближаючись до блок-постів, забиралися у ці шахти.

Документів для законного перетину кордону ніхто не мав. За так звану «комфортну подорож» кожен мав заплатити по 8000 доларів.

Щодо порушників відкрито кримінальне провадження за ст. 332 ККУ – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». А на самих «мандрівників» складені адміністративні протоколи за незаконний перетин кордону та порушення прикордонного режиму.

