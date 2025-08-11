Гранты ЕС на восстановление Польши после пандемии тратились на яхты и свингер-клуб — правительство Туска оказалось в центре скандала

Часть грантов, предназначенных для Польши на восстановление после пандемии, пошла на резонансные проекты, в частности на свингер-клуб, пиццерию с солярием и сеть водочных баров — Politico.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство премьер-министра Польши Дональда Туска оказалось в центре скандала после того, как кампания по повышению прозрачности показала, что часть грантовых средств Евросоюза, предназначенных Польше на восстановление после пандемии, пошла на резонансные проекты, в частности на свингер-клуб, пиццерию с солярием и сеть водочных баров. Об этом сообщает Politico.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Еврокомиссия уже требует соответствующих объяснений от Польши, куда были потрачены средства из Национального плана восстановления.

Правительство Польши опубликовало интерактивные онлайн-карты получателей грантов, пытаясь продемонстрировать открытость.

Впрочем, благодаря этим картам было обнаружено, что программа стоимостью 1,2 миллиарда злотых (282,3 миллиона евро), направленная на возрождение отелей, ресторанов и культурных учреждений, пострадавших от пандемии, также параллельно финансировала яхты, пиццерию, солярий, и, в одном широко распространенном случае, бизнес на юге Польши, зарегистрированный по тому же адресу, что и свингер-клуб.

Как отмечает издание, схема HoReCa на сумму 1,2 миллиарда злотых является частью 254 миллиардов злотых (59,8 миллиарда евро), которые Польша должна получить согласно Национальному плану восстановления ЕС.

Брюссель заморозил эти средства во время правления партии PiS из-за опасений относительно «верховенства права», а их разблокировка была центральным обещанием Туска во время предвыборной кампании 2023 года.

Средства HoReCa были выделены для того, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в сфере туризма и гостиничного дела диверсифицироваться, чтобы они могли пережить очередной кризис.

Владелец бизнеса, зарегистрированного по тому же адресу, что и свингер-клуб, заявил, что его грант якобы был направлен на приобретение металлообрабатывающего оборудования, а не на развлечения для взрослых.

Чиновники подчеркивают, что многие из этих неожиданных грантов якобы соответствовали правилам программы, согласованным правительством PiS в 2021 году, которые позволяли тратить средства на проекты «диверсификации», такие как аренда туристического жилья или экологически чистые аттракционы.

Спор по поводу расходов возник всего через несколько недель после того, как Туск провел перестановки в своем кабмине, пытаясь восстановить импульс после поражения поддерживаемой им силы на президентских выборах. На президентских выборах Кароль Навроцкий победил кандидата, которого поддерживал Туск, мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Этот результат нанес серьезный удар по программе действий правительства Туска.

Представитель Еврокомиссии Мацей Берестецкий подчеркнул, что Польша обязана принять меры для выяснения ситуации и, в случае обнаружения нарушений, обеспечить возврат присвоенных средств.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.