Практика судів
  1. Публікації
  2. / У світі

Гранти ЄС на відновлення Польщі після пандемії витрачалися на яхти та свінгерський клуб — уряд Туска опинився в центрі скандалу

12:39, 11 серпня 2025
Частина грантів, призначених для Польщі на відновлення після пандемії, пішла на резонансні проекти, зокрема на свінгерський клуб, піцерію з солярієм та мережу горілчаних барів – Politico.
Гранти ЄС на відновлення Польщі після пандемії витрачалися на яхти та свінгерський клуб — уряд Туска опинився в центрі скандалу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска опинився в центрі скандалу після того, як кампанія з підвищення прозорості показала, що частина грантових коштів Євросоюзу, призначених Польщі на відновлення після пандемії, пішла на резонансні проекти, зокрема на свінгерський клуб, піцерію з солярієм та мережу горілчаних барів. Про це повідомляє Poitico.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Єврокомісія вже вимагає відповідних пояснень від Польщі, куди були витрачені з Національного плану відновлення.

Так, уряд Польщі опублікував інтерактивні онлайн-карти одержувачів грантів, намагаючись продемонструвати відкритість.

Втім, завдяки цим картам було виявлено, що програма вартістю 1,2 мільярда злотих (282,3 мільйона євро), спрямована на відродження готелів, ресторанів та культурних закладів, постраждалих від пандемії, також паралельно фінансувала яхти, піцерію, солярій, та, в одному широко розповсюдженому випадку, бізнес на півдні Польщі, зареєстрований за тією ж адресою, що й свінгер-клуб.

Як зазначає видання, схема HoReCa на суму 1,2 мільярда злотих є частиною 254 мільярдів злотих (59,8 мільярда євро), які Польща має отримати згідно з Національним планом відновлення ЄС.

Брюссель заморозив ці кошти під час правління партії PiS через занепокоєння щодо «верховенства права», а їх розблокування було центральною обіцянкою Туска під час передвиборчої кампанії 2023 року.

Кошти HoReCa були виділені для того, щоб допомогти малому та середньому бізнесу в галузі туризму та гостинності диверсифікуватися, щоб вони могли пережити чергову кризу.

Власник бізнесу, зареєстрованого за тією ж адресою, що й свінгерський клуб, заявив, що його грант начебто був спрямований на придбання металообробного обладнання, а не на розваги для дорослих.

Чиновники наголошують, що начебто багато з цих несподіваних грантів начебто відповідали правилам програми, узгодженим урядом PiS у 2021 році, які дозволяли витрачати кошти на проекти «диверсифікації», такі як оренда туристичного житла або екологічно чисті атракціони.

Суперечка щодо витрат виникла лише через кілька тижнів після того, як Туск провів перестановки у своєму кабміні, намагаючись відновити імпульс після поразки підтримуваної ним сили на президентських виборах. На президентських виборах Кароль Навроцький переміг кандидата, якого підтримував Туск, мера Варшави Рафала Тшасковського. Цей результат завдав серйозного удару по програмі дій уряду Туска.

Речник Єврокомісії Мацей Берестецький наголосив, що Польща зобов’язана вжити заходів для з’ясування ситуації та, у разі виявлення порушень, забезпечити повернення привласнених коштів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На 13 серпня запланована годинна дискусія між лідерами ЄС, Зеленським, Трампом та Венсом

13 серпня відбудеться три секції обговорення, під час однієї з яких відбудеться спілкування Трампа, європейських лідерів та Володимира Зеленського.

Трамп: Ми спробуємо повернути Україні частину окупованих РФ територій

Також Трамп заявив, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або між Зеленським, Путіним і ним.

Канцлер Німеччини Мерц запросив Трампа та Венса взяти участь у перемовинах щодо тиску на РФ

Фрідріх Мерц 13 серпня запропонує Трампу та Венсу розглянути «подальші варіанти тиску на Росію».

У доборі на посади суддів місцевих адміністративних судів залишилося 604 кандидати та діючих судді — список

Хоча мінімально необхідний бал набрали майже 1 900 кандидатів, до наступного етапу іспиту допущеного значно менше бажаючих стати суддями.

Хто зможе стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: є 16 претендентів

На два вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента претендують судді, науковці, адвокати, детектив НАБУ та колишні члени ВККС та КДКП.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду