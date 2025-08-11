Гранти ЄС на відновлення Польщі після пандемії витрачалися на яхти та свінгерський клуб — уряд Туска опинився в центрі скандалу

Частина грантів, призначених для Польщі на відновлення після пандемії, пішла на резонансні проекти, зокрема на свінгерський клуб, піцерію з солярієм та мережу горілчаних барів – Politico.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска опинився в центрі скандалу після того, як кампанія з підвищення прозорості показала, що частина грантових коштів Євросоюзу, призначених Польщі на відновлення після пандемії, пішла на резонансні проекти, зокрема на свінгерський клуб, піцерію з солярієм та мережу горілчаних барів. Про це повідомляє Poitico.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Єврокомісія вже вимагає відповідних пояснень від Польщі, куди були витрачені з Національного плану відновлення.

Так, уряд Польщі опублікував інтерактивні онлайн-карти одержувачів грантів, намагаючись продемонструвати відкритість.

Втім, завдяки цим картам було виявлено, що програма вартістю 1,2 мільярда злотих (282,3 мільйона євро), спрямована на відродження готелів, ресторанів та культурних закладів, постраждалих від пандемії, також паралельно фінансувала яхти, піцерію, солярій, та, в одному широко розповсюдженому випадку, бізнес на півдні Польщі, зареєстрований за тією ж адресою, що й свінгер-клуб.

Як зазначає видання, схема HoReCa на суму 1,2 мільярда злотих є частиною 254 мільярдів злотих (59,8 мільярда євро), які Польща має отримати згідно з Національним планом відновлення ЄС.

Брюссель заморозив ці кошти під час правління партії PiS через занепокоєння щодо «верховенства права», а їх розблокування було центральною обіцянкою Туска під час передвиборчої кампанії 2023 року.

Кошти HoReCa були виділені для того, щоб допомогти малому та середньому бізнесу в галузі туризму та гостинності диверсифікуватися, щоб вони могли пережити чергову кризу.

Власник бізнесу, зареєстрованого за тією ж адресою, що й свінгерський клуб, заявив, що його грант начебто був спрямований на придбання металообробного обладнання, а не на розваги для дорослих.

Чиновники наголошують, що начебто багато з цих несподіваних грантів начебто відповідали правилам програми, узгодженим урядом PiS у 2021 році, які дозволяли витрачати кошти на проекти «диверсифікації», такі як оренда туристичного житла або екологічно чисті атракціони.

Суперечка щодо витрат виникла лише через кілька тижнів після того, як Туск провів перестановки у своєму кабміні, намагаючись відновити імпульс після поразки підтримуваної ним сили на президентських виборах. На президентських виборах Кароль Навроцький переміг кандидата, якого підтримував Туск, мера Варшави Рафала Тшасковського. Цей результат завдав серйозного удару по програмі дій уряду Туска.

Речник Єврокомісії Мацей Берестецький наголосив, що Польща зобов’язана вжити заходів для з’ясування ситуації та, у разі виявлення порушень, забезпечити повернення привласнених коштів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.