Полиция открыла производство по факту позирования с нацистским флагом секретаря судебного заседания Святошинского райсуда

Секретарь судебного заседания Святошинского райсуда в соцсетях позировала с нацистским флагом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Киева открыла уголовное производство из-за демонстрации нацистской символики в социальных сетях. Под подозрением — секретарь Святошинского районного суда столицы, сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве, как пишет УНН, речь идет об Анастасии Мирзак.

Как установили правоохранители, во время мониторинга Интернета сотрудники управления криминального анализа обнаружили публикацию, где 23-летняя киевлянка позирует с нацистским флагом. Фотографию она разместила на своей странице в соцсети.

Следователи Святошинского управления полиции внесли данные об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины — изготовление, распространение коммунистической или нацистской символики и пропаганда соответствующих тоталитарных режимов.

В рамках расследования флаг изъят в качестве вещественного доказательства. Досудебное следствие продолжается. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.