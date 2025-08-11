Поліція відкрила провадження за фактом позування з нацистським прапором секретаря судового засідання Святошинського райсуду

Секретарка судового засідання Святошинського райсуду у соцмережах позувала з нацистським прапором.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження через демонстрацію нацистської символіки у соціальних мережах. Під підозрою — секретар Святошинського районного суду столиці, повідомляє Головне управління Національної поліції у Києві, як пише УНН, мова йде про Анастасію Мирзак.

Як встановили правоохоронці, під час моніторингу Інтернету співробітники управління кримінального аналізу виявили публікацію, де 23-річна киянка позує з нацистським прапором. Світлину вона розмістила на власній сторінці у соцмережі.

Слідчі Святошинського управління поліції внесли дані про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України — виготовлення, поширення комуністичної чи нацистської символіки та пропаганда відповідних тоталітарних режимів.

У межах розслідування прапор вилучено як речовий доказ. Досудове слідство триває. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

