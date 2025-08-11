ГНС разоблачила сеть пивных магазинов в уклонении от уплаты налогов

ГНС обнаружила фальшивые чеки в сети пивных магазинов.

Фото: Investory News

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба Украины обнаружила схему уклонения от уплаты налогов сетью магазинов, специализирующихся на продаже пива. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Проверки субъектов хозяйствования, торгующих подакцизными товарами, проводились в рамках усовершенствованного риск-ориентированного подхода к контрольным мероприятиям. В ходе проверок выяснилось, что магазины выдавали чеки регистраторов расчетных операций (РРО), которые не поступали в базу данных ГНС. Это может указывать на использование специального программного обеспечения, которое позволяло манипулировать данными об объемах продаж, скрывая реальные доходы.

Кроме того, в финансовых отчетах сети магазинов была выявлена аномально низкая доля наличных расчетов, что вызвало дополнительные подозрения относительно законности операций. По результатам проверок, проведенных ГНС в течение первых четырех дней, на объектах сети пивных магазинов:

дополнительно официально трудоустроено 312 работников;

объем наличных расчетов вырос в 11,5 раза.

За нарушение законодательства субъектам хозяйствования грозят штрафные санкции, а также возможно аннулирование лицензий на торговлю подакцизными товарами. ГНС подчеркивает, что такие меры направлены на борьбу с тенизацией экономики и обеспечение прозрачности в сфере торговли алкогольными напитками.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.