ДПС викрила мережу пивних магазинів в ухиленні від податків

13:18, 11 серпня 2025
ДПС виявила фальшиві чеки в мережі пивних магазинів.
ДПС викрила мережу пивних магазинів в ухиленні від податків
Фото: Investory News
Державна податкова служба України виявила схему ухилення від сплати податків мережею магазинів, що спеціалізуються на продажу пива. Про це повідомила пресслужба ДПС.

Перевірки суб’єктів господарювання, які торгують підакцизними товарами, проводилися в рамках вдосконаленого ризик-орієнтованого підходу до контрольних заходів. У ході перевірок з’ясувалося, що магазини видавали чеки реєстраторів розрахункових операцій (РРО), які не надходили до бази даних ДПС. Це може вказувати на використання спеціального програмного забезпечення, яке дозволяло маніпулювати даними про обсяги продажів, приховуючи реальні доходи.

Крім того, у фінансових звітах мережі магазинів було виявлено аномально низьку частку готівкових розрахунків, що викликало додаткові підозри щодо законності операцій. За результатами перевірок, проведених ДПС протягом перших чотирьох днів, на об’єктах мережі пивних магазинів:

  • додатково офіційно працевлаштовано 312 працівників;
  • обсяг готівкових розрахунків зріс у 11,5 раза.

За порушення законодавства на суб’єктів господарювання чекають штрафні санкції, а також можливе анулювання ліцензій на торгівлю підакцизними товарами. ДПС підкреслює, що такі заходи спрямовані на боротьбу з тінізацією економіки та забезпечення прозорості в сфері торгівлі алкогольними напоями.

