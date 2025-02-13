Зеленский пообещал передать Трампу чемпионский пояс боксера Усика

Трамп дал Зеленскому свой личный номер и сказал, что он может позвонить ему напрямую.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу войны и позиции США. Издание Axios обнародовало детали разговора лидеров.

Три источника сообщили, что разговор был положительным и длился около часа, дольше, чем разговор Трампа с Путиным непосредственно перед этим.

В частности, Зеленский сказал Трампу, что Путин лишь делает вид, что хочет договориться о мире, потому что он «боится вас».

Президент США сказал Президенту Украины, что Путин хочет заключить соглашение, и спросил, настроен ли он на его достижение. Зеленский ответил, что все еще хочет соглашения, но считает, что Путин просто говорит Трампу о том, что он хочет услышать.

Трамп ответил Зеленскому, что он может быть прав, но у него создалось впечатление, что Путин настроен серьезно. «В скором времени мы узнаем», - добавил Трамп, указывает издание.

Президент США сказал своему украинскому коллеге, что он понимает, что Украине потребуются гарантии безопасности в рамках любого будущего соглашения и что он считает, что европейские миротворческие силы на фронте с РФ могут быть одним из решений.

Также Трамп указал Зеленскому, что его предстоящая встреча с вице-президентом Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене будет очень важна для запуска дипломатического процесса. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и представитель Белого дома Стив Виткофф также войдут в переговорную группу США. Президент США попросил, чтобы Владимир Зеленский назначил свою переговорную группу.

В конце разговора Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому свой личный номер и сказал, что он может позвонить по телефону напрямую.

Кроме того, издание указывает, что Президент Украины сказал Трампу, что отдаст ему чемпионский пояс от украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика.

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