Дональд Трамп сказал, что он хотел бы вернуть РФ в G7

Также Трамп заверил, что Украина получит место за столом любых мирных переговоров по прекращению войны.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина будет иметь место за столом любых мирных переговоров вместе с РФ. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, передает Reuters.

На вопрос, будет ли у Украины место за столом переговоров, он ответил «Да, конечно».

Также во время пресс-конференции Трамп отметил, что хотел бы вернуть РФ в G7. По его словам, исключение России из G7 в 2024 году было ошибкой.

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