Дональд Трамп сказав, що він хотів би повернути РФ до G7

Також Трамп запевнив, що Україна отримає місце за столом будь-яких мирних переговорів щодо припинення війни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна матиме місце за столом будь-яких мирних переговорів разом з РФ. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, передає Reuters.

На питання, чи матиме Україна місце за столом переговорів, він відповів «Так, звичайно».

Також під час пресконференції Трамп зазначив, що хотів би повернути РФ до G7. За його словами, виключення Росії з G7 у 2024 році «було помилкою».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.