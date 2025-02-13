Олаф Шольц просить парламент Німеччини запровадити надзвичайний стан

Надзвичайний стан дозволить державі брати більше боргів, ніж це передбачено обмеженнями.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц просить парламент запровадити надзвичайний стан. Про це він заявив на пресконференції 13 лютого.

Шольц закликає до цього рішення через події минулої доби та заяви уряду Сполучених Штатів Америки щодо України.

Запровадження надзвичайного стану надасть державі можливість залучати більше боргів, ніж передбачено обмеженнями.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Європі серйозне занепокоєння стосовно відсутності поки що сигналів від США щодо місця Європи за столом перемовин.

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