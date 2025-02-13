В Європі серйозне занепокоєння стосовно відсутності поки що сигналів від США щодо місця Європи за столом перемовин – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про деталі розмови з Дональдом Трампом, міністром фінансів США Скоттом Бессентом та про занепокоєння європейських партнерів.

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Президент Володимир Зеленський під час візиту на Хмельницьку АЕС 13 лютого відповів на низку питань журналістів щодо деталей телефонної розмови з Президентом США Дональдом Трампом.

Зокрема, стосовно того, чи ставив Трамп питання про проведення в Україні виборів у 2025 році, Зеленський зазначив, що «питання виборів не стоїть, не стояло і він його не озвучував».

«Ми говорили про все.

І про північнокорейців – він був здивований, сказав, що його вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу, близько 200 підприємств.

Він розуміє, що відбувається. Він розуміє, що ми номер один у світі по виробництву дронів або одні з перших.

Я йому сказав, що не дуже далеко від нас Іран. Вони також у топі по виробництву дронів. І тому для нас дуже важливо зупинити Росію. А Іран допомагає.

Дзвінки – це дзвінки. Але зустрічі для нас пріоритет. Україна-Америка. І лише після напрацювання плану, як зупинити Путіна, тоді вже говорити з руссікімі» - зазначив Президент України.

Крім того, Зеленський згадав про деталі візиту 12 лютого міністра фінансів США Скотта Бессента.

«Для нас також дуже важливо – сигнали від європейців. І за столом перемовин мають бути європейці. Для нас важливо бути частиною ЄС.

Ми вчора довго говорили з міністром фінансів США. Я йому сказав – ми повинні справедливо говорити, хто і скільки давав. Кожна з цих допомог кожної країни Європи і США була життєво важлива. Але 80% це Україна та Європа, і 20% це внесок США. Тому Європа дуже сильно підтримує. Америка безумовно найголовніший донор. Але не можна порівнювати Америку з Європою. Це буде не дуже чесно. Європа вкладалася дуже сильно і продовжує», зазначив Президент.

«Зараз я їхав, міністр Сибіга мені дзвонив. Він сказав, що в Європі серйозне занепокоєння, що вони поки не бачать сигнали від США, що у них є місце за столом (перемовин – прим. ред.).

Тобто, всі розуміють, що Америка, Україна та Росія – такий формат може бути перемовин. А де Європа? Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа», підкреслив Зеленський.

«Ми повинні бути з вами міцними. Ми проходили вже Нормандію і Мінськ і я вважаю, що в цю річку, а вона була достатньо брудна, ми не маємо права ще раз зайти. Тому будемо дуже обережні. Нам потрібні справедливі партнери у той момент, коли ми будемо закінчувати гарячу стадію війни», додав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що буде сьогодні говорити з кількома лідерами Європи і завтра в Мюнхені будуть зустрічі, у тому числі, з віце-президентом США Джей Ді Венсом. Також буде розмова очільника МЗС Андрія Сибіги з держсекретарем США Марком Рубіо.

«Ми не зможемо прийняти будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас. Ми не будемо їх приймати.

Ми хочемо вийти з перемогою для людей.

Я вчора сказав міністру фінансів США – ви знаєте, що є ваші бригади американські є на території Європи. І якщо буде швидке вторгнення, вони будуть воювати. Там десь 100 тисяч контингенту в Європі і вони будуть воювати. Це небезпечно» - зазначив Зеленський.

Стосовно гарантій безпеки, то, за його словами, це має бути стримуючий пакет, або інакше «будуємо НАТО тут, в Україні».

«Тоді зброя від вас, контингент від європейців та американців. Контингент не 5 тисяч. Я дав нашим військовим завдання, вони намалювали мапу. У нас все готове і я в Мюнхені можу про це говорити. Там потрібно 100 тисяч людей. Це не 5 тисяч», підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

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