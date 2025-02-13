В Европе серьезная обеспокоенность по поводу отсутствия пока сигналов от США относительно места Европы за столом переговоров – Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о деталях разговора с Дональдом Трампом, министром финансов США Скоттом Бессентом и о беспокойстве европейских партнеров.

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Президент Владимир Зеленский во время визита на Хмельницкую АЭС 13 февраля ответил на ряд вопросов журналистов по поводу деталей телефонного разговора с Президентом США Дональдом Трампом.

В частности, относительно того, ставил ли Трамп вопрос о проведении в Украине выборов в 2025 году, Зеленский отметил, что «вопрос выборов не стоит, не стоял и он его не озвучивал».

«Мы говорили обо всем.

И о северокорейцах – он был удивлен, сказал, что его поражает то, что мы построили такую ​​систему дронов и такую ​​технологическую платформу, около 200 предприятий.

Он понимает, что происходит. Он понимает, что мы номер один в мире по производству дронов или одни из первых.

Я ему сказал, что не слишком далеко от нас Иран. Они также в топе по производству дронов. И потому для нас очень важно остановить Россию. А Иран помогает.

Звонки – это звонки. Но для нас встречи приоритет. Украина-Америка. И только после наработки плана, как остановить Путина, тогда уже говорить с русскими», - отметил Президент Украины.

Кроме того, Зеленский упомянул о деталях визита 12 февраля министра финансов США Скотта Бессента.

«Для нас тоже очень важно – сигналы от европейцев. И за столом переговоров должны быть европейцы. Для нас важно быть частью ЕС.

Мы вчера долго разговаривали с министром финансов США. Я ему сказал – мы должны справедливо говорить, кто и сколько давал. Каждая из этих помощей каждой страны Европы и США была жизненно важна. Но 80% – это Украина и Европа, и 20% – это вклад США. Поэтому Европа очень сильно поддерживает. Америка безусловно самый главный донор. Но нельзя сравнивать Америку с Европой. Это будет не очень честно. Европа вкладывалась очень сильно и продолжает», – отметил Президент.

«Сейчас я ехал, министр Сибига мне звонил. Он сказал, что в Европе серьезная обеспокоенность, что они пока не видят сигналы от США, что у них есть место за столом (переговоров – прим. ред.).

То есть все понимают, что Америка, Украина и Россия – такой формат может быть переговоров. А где Европа? Я также очень заинтересован в том, чтобы была Европа», подчеркнул Зеленский.

«Мы должны быть с вами крепкими. Мы уже проходили Нормандию и Минск, и я считаю, что в эту реку, а она была достаточно грязная, мы не имеем права еще раз зайти. Поэтому будем очень аккуратны. Нам нужны справедливые партнеры в тот момент, когда мы заканчиваем горячую стадию войны», добавил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что будет сегодня говорить с несколькими лидерами Европы и завтра в Мюнхене будут встречи, в том числе с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Также будет разговор главы МИД Андрея Сибиги с госсекретарем США Марком Рубио.

«Мы не сможем принять какие-либо двусторонние переговоры об Украине без нас. Мы не будем их принимать.

Мы хотим выйти с победой для людей.

Я вчера сказал министру финансов США – вы знаете, что ваши бригады американские есть на территории Европы. И если будет скорое вторжение, они будут воевать. Там где-то 100 тысяч контингента в Европе, и они будут воевать. Это опасно», - отметил Зеленский.

Что касается гарантий безопасности, то, по его словам, это должен быть сдерживающий пакет или иначе «строим НАТО здесь, в Украине».

«Тогда оружие от вас, контингент от европейцев и американцев. Контингент не 5 тысяч. Я дал нашим военным задание, они нарисовали карту. У нас все готово, и я в Мюнхене могу об этом говорить. Там нужно 100 тысяч человек. Это не 5 тысяч», – подчеркнул он.

Автор: Наталя Мамченко

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