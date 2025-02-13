Олаф Шольц просит парламент Германии ввести чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение позволит государству брать больше долгов, чем предусмотрено ограничениями.

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Канцлер Германии Олаф Шольц просит парламент ввести чрезвычайное положение. Об этом он заявил на пресс-конференции 13 февраля.

Шольц призывает к этому решению из-за событий прошедших суток и заявления правительства Соединенных Штатов Америки относительно Украины.

Введение чрезвычайного положения позволит государству привлекать больше долгов, чем предусмотрено ограничениями.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе серьезная обеспокоенность по поводу отсутствия пока сигналов от США относительно места Европы за столом переговоров.

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