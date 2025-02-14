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Верховная Рада внесла изменения в порядок оценки потребностей лица или семьи в социальных услугах

09:12, 14 февраля 2025
Изменения, в частности, касаются оценки потребностей в социальных услугах и лиц, оказывающих социальные услуги.
Верховная Рада внесла изменения в порядок оценки потребностей лица или семьи в социальных услугах
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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 11527 о подготовке, непрерывном профессиональном развитии и профессиональной деятельности по профессиям в сфере здравоохранения.

В частности, в ч. 2 статьи 20 закона о социальных услугах будет предусмотрено, что оценку потребностей лица или семьи в социальных услугах осуществляют профессионалы и специалисты в сфере предоставления социальных услуг (до изменений было определено, что «оценку потребностей лица/семьи в социальных услугах осуществляют специалист по социальной работе, социальный работник, социальный менеджер»).

При необходимости к оценке потребностей лица/семьи в социальных услугах привлекаются медицинские, педагогические работники, специалисты в сфере психического здоровья, специалисты по реабилитации и другие профессионалы и специалисты.

Оценка потребностей лица/семьи в социальных услугах осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления, обращения, сообщения о предоставлении социальных услуг.

Также в ч. 4 статьи 13 будет предусмотрено, что работники поставщиков социальных услуг и физические лица, оказывающие социальные услуги по уходу в соответствии с настоящим Законом без осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивают предоставление социальных услуг на профессиональной основе в соответствии с требованиями настоящего Закона.

К работникам поставщиков социальных услуг относятся работники, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию в сфере предоставления социальных услуг и осуществляющих профессиональную деятельность в сфере предоставления социальных услуг, других сфер деятельности согласно законодательству.

Требования к компетентностям, обязанностям и профессиональным квалификациям работников поставщиков социальных услуг определяются профессиональными стандартами по профессиям в сфере предоставления социальных услуг, утвержденными и введенными в действие в установленном порядке, а при их отсутствии – квалификационными характеристиками, утвержденными Минсоцполитики.

Аттестация работников поставщиков социальных услуг с целью оценки выполнения ими требований к соответствующей профессиональной квалификации или уровня профессиональной квалификации проводится в порядке, утвержденном Минсоцполитики, и согласованном МОН.

Подготовку и повышение квалификации профессионалов и специалистов в сфере предоставления социальных услуг осуществляют учебные заведения (в том числе заведения последипломного образования), имеющие соответствующую лицензию, выданную в установленном порядке.

К повышению квалификации таких работников могут привлекаться общественные объединения, международные организации, благотворительные, религиозные и неправительственные организации, учреждения, имеющие опыт работы с уязвимыми группами населения.

Программы подготовки и повышения квалификации профессионалов и специалистов в сфере предоставления социальных услуг утверждаются соответствующими учебными заведениями в соответствии с законодательством. Подготовка, переподготовка и повышение специалистов осуществляются путем формального или неформального профессионального обучения согласно законодательству.

Физические лица, оказывающие социальные услуги по уходу в соответствии с настоящим Законом без осуществления предпринимательской деятельности, проходят подготовку и переподготовку в порядке, определенном Кабмином.

Уполномоченные органы в системе предоставления социальных услуг могут проводить семинары, тренинги и т.п. для работников, предоставляющих социальные услуги, и физических лиц, оказывающих социальные услуги по уходу в соответствии с настоящим Законом без осуществления предпринимательской деятельности.

Также вносятся изменения в Закон «О социальной работе с семьями, детьми и молодежью», которые предусматривают, что оценка потребностей в социальных услугах семей, детей и молодежи – это анализ принадлежности семей, детей и молодежи к уязвимым группам населения, пребывание в сложных жизненных обстоятельствах и определение индивидуальных потребностей семей, детей и молодежи, перечня и социальной помощи; а специалист по социальной работе – это лицо, которое имеет соответствующую профессиональную квалификацию в сфере предоставления социальных услуг и осуществляет профессиональную деятельность в сфере предоставления социальных услуг и/или сфере социальной работы с семьями, детьми и молодежью в соответствии с законодательством.

Пока недостаточно ясно, как это может повлиять на вопросы смотрителей за родственниками с инвалидностью.

Напомним, ранее Верховный Суд высказывал позицию, что для получения подтверждения факта осуществления ухода за лицом с инвалидностью поставщик социальной услуги по уходу на дому должен быть включен в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг, который на местном уровне ведут исполнительные органы местных советов и по заявлению лица подтверждают такой статус путем выдачи в течение 30 дней бесплатной справки об уходе за лицом с инвалидностью.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины

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