OpenAI инвестирует в мозговые импланты, чтобы конкурировать с Neuralink Илона Маска

15:33, 13 августа 2025
OpenAI вложится в развитие мозговых имплантов и станет прямым конкурентом Илона Маска.
OpenAI инвестирует в мозговые импланты, чтобы конкурировать с Neuralink Илона Маска
Американская компания OpenAI, известная благодаря созданию чат-бота ChatGPT, планирует инвестировать в стартап Merge Labs, который разрабатывает нейрокомпьютерные интерфейсы и станет прямым конкурентом Neuralink Илона Маска. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Merge Labs работает над созданием технологии мозговых имплантов, позволяющих напрямую взаимодействовать с компьютерами.

По данным издания, компания планирует привлечь около $250 млн от OpenAI и других инвесторов, а общая оценка стартапа составляет примерно $850 млн.

Переговоры находятся на ранней стадии, однако венчурное подразделение OpenAI, по словам источников, предоставит значительную часть капитала.

Инициатором инвестиций в Merge Labs выступил сооснователь OpenAI Сэм Альтман, который будет содействовать запуску проекта вместе с руководителем компании World Алексом Бланией.

Компания World известна разработкой системы идентификации личности с помощью сканирования сетчатки глаза.

При этом Альтман не будет инвестировать собственные средства и не станет участвовать в повседневном управлении Merge Labs.

Название Merge («слияние») происходит от термина, который в Кремниевой долине используют для обозначения момента объединения человека с машиной.

