Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

OpenAI інвестує в мозкові імпланти, щоб конкурувати з Neuralink Ілона Маска

15:33, 13 серпня 2025
OpenAI вкладеться у розвиток мозкових імплантів і стане прямим конкурентом Ілона Маска.
OpenAI інвестує в мозкові імпланти, щоб конкурувати з Neuralink Ілона Маска
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американська компанія OpenAI, відома завдяки створенню чат-бота ChatGPT, планує інвестувати у стартап Merge Labs, який розробляє нейрокомп’ютерні інтерфейси та стане прямим конкурентом Neuralink Ілона Маска. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Merge Labs працює над створенням технології мозкових імплантів, що дозволяють безпосередньо взаємодіяти з комп’ютерами.

За даними видання, компанія планує залучити близько $250 млн від OpenAI та інших інвесторів, а загальна оцінка стартапу становить приблизно $850 млн.

Переговори перебувають на ранній стадії, однак венчурний підрозділ OpenAI, за даними джерел, надасть значну частину капіталу.

Ініціатором інвестицій у Merge Labs виступив співзасновник OpenAI Сем Альтман, який допомагатиме запускати проєкт разом із керівником компанії World Алексом Бланією.

Компанія World відома розробкою системи ідентифікації особи за допомогою сканування сітківки ока.

При цьому Альтман не інвестуватиме власні кошти та не братиме участі в щоденному управлінні Merge Labs.

Назва Merge («злиття») походить від терміна, який у Кремнієвій долині використовують для позначення моменту об’єднання людини з машиною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Ілон Маск OpenAI

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобувачі деяких форм освіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – Кабмін погодив законопроект

Змінюються умови відстрочки для студентів, педагогів та науковців.

«Я сказав Трампу, що Путін блефує і точно не хоче миру» – Володимир Зеленський після перемовин у Берліні

Під час обговорення ситуації на фронті Володимир Зеленський заявив Президенту США Дональду Трампу, що Путін блефує і намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту.

Ярославу Максименко призначено заступником голови АРМА замість Грігола Катамадзе

Грігол Катамадзе покинув посаду заступника голови АРМА – замість нього призначили начальницю департаменту Мінекономіки Ярославу Максименко.

Галина Третьякова заявила, що збільшення окладів прокурорам без збільшення бюджету Пенсійного фонду призведе до численних судових процесів

Третьякова заявила, що принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету, а у випадку підвищення окладів прокурорам потрібно збільшувати бюджет на їх пенсії, бо в іншому випадку Пенсійний фонд буде залучений до численних судових процесів.

В «Слузі народу» запропонували дозволити виїзд за кордон усім, хто має відстрочку

Водночас поки не пропонується дозволити виїзд невійськовозобов’язаним жінкам, які працюють на держслужбі чи в органах місцевого самоврядування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду