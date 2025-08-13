OpenAI інвестує в мозкові імпланти, щоб конкурувати з Neuralink Ілона Маска

OpenAI вкладеться у розвиток мозкових імплантів і стане прямим конкурентом Ілона Маска.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американська компанія OpenAI, відома завдяки створенню чат-бота ChatGPT, планує інвестувати у стартап Merge Labs, який розробляє нейрокомп’ютерні інтерфейси та стане прямим конкурентом Neuralink Ілона Маска. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Merge Labs працює над створенням технології мозкових імплантів, що дозволяють безпосередньо взаємодіяти з комп’ютерами.

За даними видання, компанія планує залучити близько $250 млн від OpenAI та інших інвесторів, а загальна оцінка стартапу становить приблизно $850 млн.

Переговори перебувають на ранній стадії, однак венчурний підрозділ OpenAI, за даними джерел, надасть значну частину капіталу.

Ініціатором інвестицій у Merge Labs виступив співзасновник OpenAI Сем Альтман, який допомагатиме запускати проєкт разом із керівником компанії World Алексом Бланією.

Компанія World відома розробкою системи ідентифікації особи за допомогою сканування сітківки ока.

При цьому Альтман не інвестуватиме власні кошти та не братиме участі в щоденному управлінні Merge Labs.

Назва Merge («злиття») походить від терміна, який у Кремнієвій долині використовують для позначення моменту об’єднання людини з машиною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.