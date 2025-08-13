Искусственный интеллект сможет выявлять рак горла по записи голоса — ученые

Искусственный интеллект научили распознавать изменения в голосовых связях, которые могут свидетельствовать о раке гортани.

Иллюстрация сгенерирована искусственным интеллектом

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обычная короткая запись голоса в будущем может стать инструментом для раннего выявления рака горла. Об этом свидетельствует новое исследование ученых, передает EuroNews.

Американские ученые из Орегонского университета здоровья и науки выяснили, что искусственный интеллект способен анализировать акустические особенности голоса и выявлять изменения в голосовых связках — от доброкачественных узелков до первых признаков рака гортани.

«Благодаря этому набору данных мы можем использовать голосовые биомаркеры, чтобы отличить голоса пациентов с патологиями голосовых связок от тех, у кого таких проблем нет», — пояснил автор исследования, доктор Филлип Дженкинс.

Почему раннее выявление рака гортани критически важно

Рак гортани ежегодно диагностируют у более чем миллиона человек в мире, и около 100 тысяч из них умирают. Это 20-й по распространенности вид онкологии в мире.

К основным факторам риска относятся курение, употребление алкоголя и определенные штаммы вируса папилломы человека (ВПЧ). Выживаемость варьируется от 35% до 90% в зависимости от стадии выявления болезни.

Наиболее распространенные симптомы — охриплость или изменения голоса, продолжающиеся более трех недель, постоянная боль в горле или кашель, затрудненное или болезненное глотание, припухлость на шее и боль в ухе.

Современные методы диагностики, такие как эндоскопия или биопсия, являются инвазивными, неприятными и требуют специального оборудования, что часто задерживает постановку диагноза.

Как ИИ может изменить подход к диагностике

В ходе работы исследователи проанализировали около 12,5 тысячи голосовых записей 306 человек из Северной Америки. Они изучали изменения в высоте тона, громкости и чистоте звука.

У мужчин были выявлены заметные различия в соотношении гармоник к шуму и высоте голоса между здоровыми участниками, пациентами с доброкачественными образованиями и больными раком. У женщин подобных закономерностей не обнаружено, вероятно, из-за меньшего объема выборки.

Ученые считают, что разработка простого теста на основе короткой записи голоса может сделать диагностику рака гортани быстрее, дешевле и доступнее для большего числа людей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.