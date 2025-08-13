Практика судів
Штучний інтелект зможе виявляти рак горла за записом голосу — вчені

15:22, 13 серпня 2025
Штучний інтелект навчили розпізнавати зміни у голосових зв’язках, що можуть свідчити про рак гортані.
Штучний інтелект зможе виявляти рак горла за записом голосу — вчені
Ілюстрація згенерована штучним інтелектом
Звичайний короткий запис голосу в майбутньому може стати інструментом для раннього виявлення раку горла. Про це свідчить нове дослідження вчених, передає EuroNews.

Американські вчені з Орегонського університету здоров’я та науки з’ясували, що штучний інтелект здатен аналізувати акустичні особливості голосу та виявляти зміни у голосових зв’язках — від доброякісних вузликів до перших ознак раку гортані.

«Завдяки цьому набору даних ми можемо використовувати голосові біомаркери, щоб відрізнити голоси пацієнтів із патологіями голосових зв’язок від тих, у кого таких проблем немає», — пояснив автор дослідження, доктор Філліп Дженкінс.

Чому раннє виявлення раку гортані критично важливе

Рак гортані щороку діагностують у понад мільйона людей у світі, і близько 100 тисяч з них помирають. Це 20-й за поширеністю вид онкології у світі.

До основних факторів ризику належать куріння, вживання алкоголю та певні штами вірусу папіломи людини (ВПЛ). Виживаність коливається від 35% до 90% залежно від стадії виявлення хвороби.

Найпоширеніші симптоми — охриплість або зміни голосу, що тривають понад три тижні, постійний біль у горлі чи кашель, утруднене або болісне ковтання, набряк у шиї та біль у вусі.

Сучасні методи діагностики, як-от ендоскопія чи біопсія, є інвазивними, неприємними та потребують спеціального обладнання, що часто затримує встановлення діагнозу.

Як ШІ може змінити підхід до діагностики

У ході роботи дослідники проаналізували близько 12,5 тисяч голосових записів 306 людей із Північної Америки. Вони вивчали зміни у висоті тону, гучності та чистоті звуку.

У чоловіків виявили помітні відмінності у співвідношенні гармонік до шуму та висоті голосу між здоровими учасниками, пацієнтами з доброякісними утвореннями та хворими на рак. У жінок подібних закономірностей не виявлено, ймовірно, через менший обсяг вибірки.

Вчені вважають, що розробка простого тесту на основі короткого голосового запису може зробити діагностику раку гортані швидшою, дешевшою та доступною для більшої кількості людей.

охорона здоров'я штучний інтелект технології ШІ наука

