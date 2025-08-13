Практика судов
Трамп пожаловался на СМИ, которые «несправедливо» освещают его будущую встречу с Путиным

15:04, 13 августа 2025
По словам Трампа, даже если бы он получил «Москву и Ленинград бесплатно в рамках сделки с Россией», медиа назвали бы это «плохой сделкой».
Источник фото: Kevin Lamarque / Reuters
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social раскритиковал СМИ за «предвзятое» освещение его запланированной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Трамп заявил, что СМИ «постоянно цитируют уволенных неудачников и глупых людей».

«Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что, даже если встреча проходит на американской земле, „Путин уже победил“. Что это вообще значит? Мы побеждаем во ВСЕХ аспектах», — написал Трамп, добавив, что «фейковые новости работают сверхурочно».

Он иронично заметил, что даже если бы получил «Москву и Ленинград бесплатно в рамках сделки с Россией», СМИ назвали бы это «плохой сделкой». Трамп также призвал обратить внимание на сообщения о «коррупции» в СМИ и заявил, что «США побеждают во всем».

