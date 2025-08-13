Практика судів
  1. У світі

Трамп поскаржився на ЗМІ, які «несправедливо» висвітлюють його майбутню зустріч з Путіним

15:04, 13 серпня 2025
За словами Трампа, навіть якби він отримав «Москву і Ленінград безкоштовно в межах угоди з Росією», медіа назвали б це «поганою угодою».
Трамп поскаржився на ЗМІ, які «несправедливо» висвітлюють його майбутню зустріч з Путіним
Джерело фото: Kevin Lamarque / Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social розкритикував ЗМІ за «упереджене» висвітлення його запланованої зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Трамп заявив, що медіа «постійно цитують звільнених невдах і дурних людей».

«Постійно цитують звільнених невдах і дійсно дурних людей, як-от Джон Болтон, який щойно сказав, що, навіть якщо зустріч відбувається на американській землі, «Путін уже переміг». Що це взагалі означає? Ми перемагаємо в УСІХ аспектах», - написав Трамп, додавши, що «фейкові новини працюють понаднормово».

Він іронічно зауважив, що навіть якби отримав «Москву і Ленінград безкоштовно в межах угоди з Росією», медіа назвали б це «поганою угодою». Трамп також закликав звернути увагу на повідомлення про «корупцію» у ЗМІ та заявив, що «США перемагають у всьому».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗМІ Дональд Трамп переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобувачі деяких форм освіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – Кабмін погодив законопроект

Змінюються умови відстрочки для студентів, педагогів та науковців.

«Я сказав Трампу, що Путін блефує і точно не хоче миру» – Володимир Зеленський після перемовин у Берліні

Під час обговорення ситуації на фронті Володимир Зеленський заявив Президенту США Дональду Трампу, що Путін блефує і намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту.

Ярославу Максименко призначено заступником голови АРМА замість Грігола Катамадзе

Грігол Катамадзе покинув посаду заступника голови АРМА – замість нього призначили начальницю департаменту Мінекономіки Ярославу Максименко.

Галина Третьякова заявила, що збільшення окладів прокурорам без збільшення бюджету Пенсійного фонду призведе до численних судових процесів

Третьякова заявила, що принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету, а у випадку підвищення окладів прокурорам потрібно збільшувати бюджет на їх пенсії, бо в іншому випадку Пенсійний фонд буде залучений до численних судових процесів.

В «Слузі народу» запропонували дозволити виїзд за кордон усім, хто має відстрочку

Водночас поки не пропонується дозволити виїзд невійськовозобов’язаним жінкам, які працюють на держслужбі чи в органах місцевого самоврядування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду