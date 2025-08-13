Трамп поскаржився на ЗМІ, які «несправедливо» висвітлюють його майбутню зустріч з Путіним

За словами Трампа, навіть якби він отримав «Москву і Ленінград безкоштовно в межах угоди з Росією», медіа назвали б це «поганою угодою».

Джерело фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social розкритикував ЗМІ за «упереджене» висвітлення його запланованої зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Трамп заявив, що медіа «постійно цитують звільнених невдах і дурних людей».

«Постійно цитують звільнених невдах і дійсно дурних людей, як-от Джон Болтон, який щойно сказав, що, навіть якщо зустріч відбувається на американській землі, «Путін уже переміг». Що це взагалі означає? Ми перемагаємо в УСІХ аспектах», - написав Трамп, додавши, що «фейкові новини працюють понаднормово».

Він іронічно зауважив, що навіть якби отримав «Москву і Ленінград безкоштовно в межах угоди з Росією», медіа назвали б це «поганою угодою». Трамп також закликав звернути увагу на повідомлення про «корупцію» у ЗМІ та заявив, що «США перемагають у всьому».

