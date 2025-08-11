Трамп заявил, что он едет в Россию в пятницу, видео

Ранее Мерц заявил, что Владимир Зеленский должен быть привлечен к встрече Трампа и Путина.

Фото: Yuri Gripas/EPA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп объявил, что собирается поехать в Россию на встречу с Путиным. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

«В пятницу я еду в Россию, чтобы встретиться с Путиным», — сказал он.

Очевидно, Трамп, говоря о том, что «едет в Россию в пятницу», мог оговориться. Ведь ранее сам Трамп публично анонсировал встречу с Путиным на Аляске.

Как известно, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть привлечен к встрече Трампа и Путина 15 августа.

Добавим, что Мерц пригласил Трампа и Венса принять участие в переговорах о давлении на РФ.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.