Трамп заявив, що він їде до Росії у п’ятницю, відео

Президент США Дональд Трамп оголосив, що збирається поїхати до Росії на зустріч з Путіним. Про це він заявив під час пресконференції.

«У п'ятницю я їду в Росію, щоб побачитись з Путіним», — заявив він.

Вочевидь, Трамп, говорячи про те, що «їде до Росії у п'ятницю» міг оговоритися. Адже раніше сам же Трамп публічно анонсував зустріч з Путіним на Алясці.

Як відомо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Президент України Володимир Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна 15 серпня.

Додамо, Мерц запросив Трампа та Венса взяти участь у перемовинах щодо тиску на РФ.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

