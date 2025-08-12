Практика судов
Польша депортирует 57 украинцев из-за флага ОУН-УПА на концерте Макса Коржа, – заявил Туск

15:25, 12 августа 2025
Дональд Туск объявил о депортации 63 человек после беспорядков на концерте Макса Коржа в Варшаве.
Фото: РАР
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о начале разбирательств по депортации 63 человек после скандальных событий во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве. Заявление было сделано перед заседанием правительства, как сообщило издание Polska Agencja Prasowa.

Туск отметил, что инциденты, произошедшие в субботу, вызвали возмущение общественности и требовали немедленной реакции. «Я говорю о беспорядках, актах агрессии и определенных провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Эти события были абсолютно неприемлемыми», — подчеркнул премьер-министр. По его словам, против 63 человек, среди которых 57 украинцев и шесть белорусов, начаты процедуры по выезду из страны. «Их заставят покинуть Польшу добровольно или принудительно», — добавил он.

Премьер-министр также похвалил быструю реакцию судов, которые применили соответствующие наказания в случаях совершения правонарушений или преступлений. В то же время Туск предостерег от разжигания антиукраинских настроений, подчеркнув, что «украинская власть также должна обеспечить, чтобы ни у кого в Киеве, Украине или Польше не возникало идей об антипольских действиях».

Во время концерта Макса Коржа, который состоялся в минувшие выходные, среди зрителей были замечены флаги ОУН-УПА. Это привлекло внимание депутата от партии «Право и справедливость» Дариуша Матецкого, который заявил о намерении подать жалобу в окружную прокуратуру Варшавы. Варшавская полиция зафиксировала 109 арестов за различные правонарушения, в частности хранение наркотиков, нападение на охранников, пронос пиротехнических изделий и незаконное проникновение на территорию стадиона. Полиция оштрафовала 50 человек на общую сумму около 11 500 злотых и подала в суд 38 ходатайств о наказании.

Министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский и его заместитель Вальдемар Журек обсудили ситуацию. Кервинский подчеркнул, что лица, нарушившие закон и не гарантирующие соблюдение правопорядка в Польше, подлежат депортации. Журек в комментарии для Polsat News подтвердил, что гости, совершающие преступления или правонарушения в Польше, должны быть депортированы как можно скорее.

Варшавская полиция сообщила, что активно сотрудничала с организаторами концерта до и во время мероприятия, принимая превентивные меры для предотвращения эскалации агрессивного поведения. Благодаря этому удалось избежать необходимости прямого вмешательства правоохранителей на территории стадиона.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство Туска оказалось в центре скандала – гранты ЕС на восстановление Польши после пандемии тратились на яхты и свингерский клуб.

