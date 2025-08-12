Польща депортує 57 українців через прапор ОУН-УПА на концерті Макса Коржа, – заявив Туск

Дональд Туск оголосив про депортацію 63 осіб після заворушень на концерті Макса Коржа у Варшаві.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про початок проваджень щодо депортації 63 осіб після скандальних подій під час концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві. Заяву було зроблено перед засіданням уряду, як повідомило видання Polska Agencja Prasowa.

Туск зазначив, що інциденти, які відбулися в суботу, викликали обурення громадськості та потребували негайної реакції. «Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Ці події були абсолютно неприйнятними», — підкреслив прем’єр-міністр. За його словами, проти 63 осіб, серед яких 57 українців і шість білорусів, розпочато процедури щодо виїзду з країни. «Їх змусять покинути Польщу добровільно або примусово», — додав він.

Прем’єр-міністр також похвалив швидку реакцію судів, які застосували відповідні покарання у випадках скоєння правопорушень чи злочинів. Водночас Туск застеріг від розпалювання антиукраїнських настроїв, наголосивши, що «українська влада також має забезпечити, щоб ні в кого в Києві, Україні чи Польщі не виникало ідеї про антипольські дії».

Під час концерту Макса Коржа, який відбувся минулими вихідними, серед глядачів були помічені прапори ОУН-УПА. Це привернуло увагу депутата від партії «Право і справедливість» Даріуша Матецького, який заявив про намір подати скаргу до окружної прокуратури Варшави. Варшавська поліція зафіксувала 109 арештів за різноманітні правопорушення, зокрема зберігання наркотиків, напад на охоронців, пронесення піротехнічних виробів і незаконне проникнення на територію стадіону. Поліція оштрафувала 50 осіб на загальну суму близько 11 500 злотих і подала до суду 38 клопотань про покарання.

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський і його заступник Вальдемар Журек обговорили ситуацію. Кервінський наголосив, що особи, які порушили закон і не гарантують дотримання правопорядку в Польщі, підлягатимуть депортації. Журек у коментарі для Polsat News підтвердив, що гості, які скоюють злочини чи правопорушення в Польщі, мають бути депортовані якомога швидше.

Варшавська поліція повідомила, що активно співпрацювала з організаторами концерту до та під час заходу, вживаючи превентивних заходів для запобігання ескалації агресивної поведінки. Завдяки цьому вдалося уникнути необхідності прямого втручання правоохоронців на території стадіону.

