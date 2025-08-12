Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

Польща депортує 57 українців через прапор ОУН-УПА на концерті Макса Коржа, – заявив Туск

15:25, 12 серпня 2025
Дональд Туск оголосив про депортацію 63 осіб після заворушень на концерті Макса Коржа у Варшаві.
Польща депортує 57 українців через прапор ОУН-УПА на концерті Макса Коржа, – заявив Туск
Фото: РАР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про початок проваджень щодо депортації 63 осіб після скандальних подій під час концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві. Заяву було зроблено перед засіданням уряду, як повідомило видання Polska Agencja Prasowa.

Туск зазначив, що інциденти, які відбулися в суботу, викликали обурення громадськості та потребували негайної реакції. «Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Ці події були абсолютно неприйнятними», — підкреслив прем’єр-міністр. За його словами, проти 63 осіб, серед яких 57 українців і шість білорусів, розпочато процедури щодо виїзду з країни. «Їх змусять покинути Польщу добровільно або примусово», — додав він.

Прем’єр-міністр також похвалив швидку реакцію судів, які застосували відповідні покарання у випадках скоєння правопорушень чи злочинів. Водночас Туск застеріг від розпалювання антиукраїнських настроїв, наголосивши, що «українська влада також має забезпечити, щоб ні в кого в Києві, Україні чи Польщі не виникало ідеї про антипольські дії».

Під час концерту Макса Коржа, який відбувся минулими вихідними, серед глядачів були помічені прапори ОУН-УПА. Це привернуло увагу депутата від партії «Право і справедливість» Даріуша Матецького, який заявив про намір подати скаргу до окружної прокуратури Варшави. Варшавська поліція зафіксувала 109 арештів за різноманітні правопорушення, зокрема зберігання наркотиків, напад на охоронців, пронесення піротехнічних виробів і незаконне проникнення на територію стадіону. Поліція оштрафувала 50 осіб на загальну суму близько 11 500 злотих і подала до суду 38 клопотань про покарання.

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський і його заступник Вальдемар Журек обговорили ситуацію. Кервінський наголосив, що особи, які порушили закон і не гарантують дотримання правопорядку в Польщі, підлягатимуть депортації. Журек у коментарі для Polsat News підтвердив, що гості, які скоюють злочини чи правопорушення в Польщі, мають бути депортовані якомога швидше.

Варшавська поліція повідомила, що активно співпрацювала з організаторами концерту до та під час заходу, вживаючи превентивних заходів для запобігання ескалації агресивної поведінки. Завдяки цьому вдалося уникнути необхідності прямого втручання правоохоронців на території стадіону.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд Туска опинився в центрі скандалу – гранти ЄС на відновлення Польщі після пандемії витрачалися на яхти та свінгерський клуб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент Зеленський доручив уряду опрацювати можливість повторної вступної кампанії до вишів взимку

«Була ідея зокрема зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти», зазначив Президент.

Володимир Зеленський доручив уряду зняти обмеження на виїзд для чоловіків до 22 років

Президент доручив Кабміну опрацювати дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років

Підвищення зарплат в апаратах судів: правовий комітет Ради вирішив поцікавитися у Кабміну, що там зі встановленням коефіцієнтів

Водночас Президент поки не підписав закон, який дозволяє застосувати коефіцієнти для підвищення зарплат працівникам апаратів судів в 2025 році.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про підвищення окладу суддям місцевих судів до 90 тисяч грн за основу – Денис Маслов

Суддям місцевих судів можуть підвищити посадовий оклад до 90 тисяч грн.

Професія судді стає все більше жіночою – майже 55% суддів є жінками

Найбільшій гендерний дисбаланс спостерігається в судах першої інстанції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду