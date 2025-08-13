Командир роты одной из воинских частей с сообщником похитил фермера и требовал 70 тысяч долларов – ОГП

В Днепропетровской области задержали военных за похищение фермера, вывоз в другую область и вымогательство 70 тысяч долларов.

Действующего командира роты одной из воинских частей и бывшего военнослужащего задержали по подозрению в похищении человека, незаконном завладении транспортным средством и вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, в июле 2025 года в пгт Губиниха Днепропетровской области злоумышленники похитили местного фермера, применив к нему физическое насилие и надев наручники. Потерпевшего вывезли на его же автомобиле в соседнюю область, где требовали 70 тысяч долларов США за его освобождение. Деньги были получены.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, стартовые пакеты, одежду, часть полученных средств и автомобиль, приобретенный за деньги жертвы. Злоумышленников задержали в соответствии со ст. 208 и 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Обоим подозреваемым сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

