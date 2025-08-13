Командир роти однієї з військових частин зі спільником викрав фермера і вимагав 70 тисяч доларів – ОГП

На Дніпропетровщині затримали військових за викрадення фермера, вивезення в іншу область та вимагання 70 тисяч доларів.

Фото: ОГП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Діючого командира роти однієї з військових частин та колишнього військовослужбовця затримали за підозрою у викраденні людини, незаконному заволодінні транспортним засобом і вимаганні. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, у липні 2025 року в смт Губиниха Дніпропетровської області зловмисники викрали місцевого фермера, застосувавши до нього фізичне насильство та надівши кайданки. Потерпілого вивезли на його ж автомобілі до сусідньої області, де вимагали 70 тисяч доларів США за його звільнення. Гроші були отримані.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, стартові пакети, одяг, частину отриманих коштів і автомобіль, придбаний за гроші жертви. Зловмисників затримали відповідно до ст. 208 і 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Обох підозрюваних повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України. Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.