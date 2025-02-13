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Зеленський пообіцяв передати Трампу чемпіонський пояс боксера Усика

22:12, 13 лютого 2025
Натомість Трамп дав Зеленському свій особистий номер і сказав, що він може зателефонувати йому напряму.
Зеленський пообіцяв передати Трампу чемпіонський пояс боксера Усика
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо війни та позиції США. Видання Axios оприлюднило деталі розмови лідерів.

Три джерела повідомили, що розмова була позитивною і тривала близько години, довше, ніж розмова Трампа з Путіним безпосередньо перед цим.

Зокрема, Зеленський сказав Трампу, що Путін лише вдає, що хоче домовитися про мир, тому що він «боїться вас».

Президент США сказав Президенту України, що Путін хоче укласти угоду, і запитав, чи налаштований він на її досягнення. Зеленський відповів, що все ще хоче угоди, але вважає, що Путін просто говорить Трампу те, що він хоче почути.

Трамп відповів Зеленському, що він може бути правий, але у нього склалося враження, що Путін налаштований серйозно. «Незабаром ми дізнаємося», - додав Трамп, вказує видання.

Президент США сказав своєму українському колезі, що він розуміє, що Україні будуть потрібні гарантії безпеки в рамках будь-якої майбутньої угоди, і що він вважає, що європейські миротворчі сили на фронті з РФ можуть бути одним із рішень.

Також Трамп вказав Зеленському, що його майбутня зустріч із віце-президентом Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Мюнхені буде дуже важливою для запуску дипломатичного процесу. Директор ЦРУ Джон Реткліфф і представник Білого дому Стів Віткофф також увійдуть до переговорної групи США. Президент США попросив, щоб Володимир Зеленський призначив власну переговорну групу.

Наприкінці розмови Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському свій особистий номер і сказав, що він може зателефонувати йому напряму.

Крім того, видання вказує, що Президент України сказав Трампу, що віддасть йому чемпіонський пояс від українського боксера-важковаговика Олександра Усика.

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США Україна Дональд Трамп Олександр Усик Володимир Зеленський

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