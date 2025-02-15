Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК на ЧАЕС вдалося локалізувати – Міндовкілля

Наразі радіаційна ситуація перебуває під контролем, повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Джерело фото: Радіо Свобода

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Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки нового безпечного конфайнменту на ЧАЕС вдалося локалізувати після атаки російського безпілотника, наразі радіаційна ситуація перебуває під контролем, повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

«О 21:30 вдалося локалізувати загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК. Радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації – щохвилини», - сказано в повідомленні.

У Міндовкілля вказали, що контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

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