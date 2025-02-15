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Возгорание заполнителя наружной обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать

08:36, 15 февраля 2025
В настоящее время радиационная ситуация находится под контролем, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.
Возгорание заполнителя наружной обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать
Источник фото: Радио Свобода
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Возгорание заполнителя наружной обшивки Арки нового безопасного конфайнмента на ЧАЭС удалось локализовать после атаки российского беспилотника, в настоящее время радиационная ситуация находится под контролем, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

«В 21:30 удалось локализовать возгорание заполнителя наружной обшивки Арки НБК. Радиационный фон в Зоне отчуждения в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации – ежеминутно», - говорится в сообщении.

В Минокружении указали, что контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

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АЭС Чернобыль

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