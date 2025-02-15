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В Украине откроют офис Европейской организации публичного права

09:48, 15 февраля 2025
Правительство приняло распоряжение о подписании соглашения.
В Украине откроют офис Европейской организации публичного права
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Кабинет Министров 14 февраля принял распоряжение о подписании соглашения между правительством Украины и Европейской организацией публичного права о создании офиса Европейской организации публичного права в Украине.

Как указывают в Министерстве образования и науки Украины, соглашение направлено на обновление договорно-правовой базы с Европейской организацией публичного права, укрепление и развитие сотрудничества, в частности, введение постоянного присутствия ЕОПП в Украине, что расширит проектную деятельность этой организации в нашей стране.

Соглашение также определяет основные положения о постоянном присутствии и деятельности ЕОПП в Украине, что позволит сотрудничать с организацией для дальнейшей реализации правовой реформы, в частности в направлении подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере права.

Европейская организация публичного права (ЕОПП) – международная организация, созданная в 2004 году в Афинах (Греция). Целью Организации является распространение знаний в области публичного права и продвижение европейских ценностей через публичное право.

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Кабинет Министров Украины

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