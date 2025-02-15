Практика судів
  1. В Україні

В Україні відкриють офіс Європейської організації публічного права

09:48, 15 лютого 2025
Уряд ухвалив розпорядження про підписання угоди.
В Україні відкриють офіс Європейської організації публічного права
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів 14 лютого ухвалив розпорядження про підписання угоди між урядом України та Європейською організацією публічного права про створення офісу Європейської організації публічного права в Україні.

Як вказують у Міністерстві освіти і науки України, угоду спрямовано на оновлення договірно-правової бази з Європейською організацією публічного права, зміцнення та розвиток співробітництва, зокрема запровадження постійної присутності ЄОПП в Україні, що розширить проєктну діяльність цієї організації в нашій країні.

Також угода визначає основні положення щодо постійної присутності та діяльності ЄОПП в Україні, що дасть змогу співпрацювати з організацією для подальшої реалізації правової реформи, зокрема у напрямі підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері права.

Європейська організація публічного права (ЄОПП) — міжнародна організація, створена 2004 року в Афінах (Греція). Метою Організації є поширення знань у галузі публічного права та просування європейських цінностей через публічне право.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Такого немає навіть у Габоні» - у Верховній Раді розповіли про експерименти над судовою владою під час процесу євроінтеграції

У Верховній Раді надали свою оцінку подіям судової реформи останніх років.

IQ-тестування по-новому — тестування суддів на рівень когнітивних здібностей для ВККС буде проводити нова компанія

Нова компанія раніше працювала для НАЗК, а флешка з тестовими запитаннями та правильними відповідями на них буде зберігатися в кабінеті голови ВККС.

Конфіскація активів за серйозні порушення санкцій — в Офісі Президента пояснили суть законопроекту про відповідальність за обхід санкцій

Законопроект Президента пропонує визначити, що розуміється під обходом санкцій та передбачити такі його форми: набуття заблокованих активів або вчинення дій щодо їх переміщення, перетворення, приховування чи маскування.

Верховна Рада розгляне зміни до КПК про заборону заявлення відводу судді, який розглядає відвід іншому судді

Рекомендованим до прийняття в цілому законопроектом пропонується встановити у КПК заборону на заявлення відводу судді, який розглядає відвід слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово.

Конкурс в апеляційні суди – у ВККС вважають, що конкурс буде тривати ще дуже довго

За розрахунками ВККС, у 2025 році апеляційні суди, ймовірно, ще не отримають нових суддів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області