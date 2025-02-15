В Україні відкриють офіс Європейської організації публічного права

Уряд ухвалив розпорядження про підписання угоди.

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Кабінет Міністрів 14 лютого ухвалив розпорядження про підписання угоди між урядом України та Європейською організацією публічного права про створення офісу Європейської організації публічного права в Україні.

Як вказують у Міністерстві освіти і науки України, угоду спрямовано на оновлення договірно-правової бази з Європейською організацією публічного права, зміцнення та розвиток співробітництва, зокрема запровадження постійної присутності ЄОПП в Україні, що розширить проєктну діяльність цієї організації в нашій країні.

Також угода визначає основні положення щодо постійної присутності та діяльності ЄОПП в Україні, що дасть змогу співпрацювати з організацією для подальшої реалізації правової реформи, зокрема у напрямі підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері права.

Європейська організація публічного права (ЄОПП) — міжнародна організація, створена 2004 року в Афінах (Греція). Метою Організації є поширення знань у галузі публічного права та просування європейських цінностей через публічне право.

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