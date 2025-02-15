У Берліні створять нові «Центрів єдності» для українців

Україна та Німеччина підписали декларацію про створення «Центрів єдності» у Берліні.

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Україна та Німеччина підписали Спільну декларацію про наміри щодо створення українських «Центрів єдності» у Берліні. Ці хаби стануть ключовими майданчиками для підтримки українців у Німеччині, надаючи можливості для адаптації, навчання та працевлаштування. Про це пише видання Новини.LIVE.

Як зазначив міністр національної єдності Олексій Чернишов, центри допоможуть об’єднати переселенців, підприємців і культурні ініціативи, сприяючи інтеграції українців у німецьке суспільство.

Основні напрями роботи «Центрів єдності»:

Допомога переселенцям у пошуку роботи та освіті.

Підтримка кар’єрного розвитку та власних проєктів.

Надання ресурсів для тих, хто планує повернення в Україну.

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