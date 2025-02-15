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У Берліні створять нові «Центрів єдності» для українців

17:12, 15 лютого 2025
Україна та Німеччина підписали декларацію про створення «Центрів єдності» у Берліні.
У Берліні створять нові «Центрів єдності» для українців
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Україна та Німеччина підписали Спільну декларацію про наміри щодо створення українських «Центрів єдності» у Берліні. Ці хаби стануть ключовими майданчиками для підтримки українців у Німеччині, надаючи можливості для адаптації, навчання та працевлаштування. Про це пише видання Новини.LIVE.

Як зазначив міністр національної єдності Олексій Чернишов, центри допоможуть об’єднати переселенців, підприємців і культурні ініціативи, сприяючи інтеграції українців у німецьке суспільство.

Основні напрями роботи «Центрів єдності»:

  • Допомога переселенцям у пошуку роботи та освіті.
  • Підтримка кар’єрного розвитку та власних проєктів.
  • Надання ресурсів для тих, хто планує повернення в Україну.

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Німеччина біженець

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