В Берлине создадут новые «Центры единства» для украинцев

Украина и Германия подписали декларацию о создании «Центров единства» в Берлине.

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Украина и Германия подписали Совместную декларацию о намерениях по созданию украинских «Центров единства» в Берлине. Эти хабы станут ключевыми площадками для поддержки украинцев в Германии, предоставляя возможности для адаптации, обучения и трудоустройства. Об этом пишет издание Новости.LIVE.

Как отметил министр национального единства Алексей Чернышов, центры помогут объединить переселенцев, предпринимателей и культурные инициативы, способствуя интеграции украинцев в немецкое общество.

Основные направления работы «Центров единства»:

- Помощь переселенцам в поиске работы и образовании.

- Поддержка карьерного развития и собственных проектов.

- Предоставление ресурсов для тех, кто планирует возвращение в Украину.

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